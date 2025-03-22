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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أعراض مرض الفشار ومراحل خطورته.. تناول هذه الحلويات الرمضانية يسبب السرطان

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها: علامات تشير لارتفاع الكوليسترول في الدم، أعراض مرض الفشار ومراحل خطورته، فوائد مذهلة لشرب عصير الرمان على الإفطار في رمضان، تناول هذه الحلويات الرمضانية قد يسبب السرطان، كيف تستغل ما تبقى من رمضان للإقلاع عن التدخين؟، وغيرها.

نشرة المرأة والمنوعات

الكوليسترولتظهر عند المشي| 5 علامات تشير لارتفاع الكوليسترول في الدم

رئة الفشارمرض الفشار.. أعراضه ومراحل خطورته

فوائد الإفطار على عصير الرمان في رمضانأحرص عليه.. فوائد مذهلة لشرب عصير الرمان على الإفطار في رمضان

مرض خطير يسببه تناول الحلويات الشرقية في رمضاناحذر.. تناول هذه الحلويات الرمضانية قد يسبب السرطان

خطوات فعالة للإقلاع عن التدخين قبل نهاية رمضانكيف تستغل ما تبقى من رمضان للإقلاع عن التدخين؟.. خطوات بسيطة 

المرأة والمنوعات نشرة المرأة والمنوعات الكوليسترول المشي مرض الفشار عصير الرمان الحلويات الرمضانية التدخين رمضان

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