نشرة المرأة والمنوعات| أعراض مرض الفشار ومراحل خطورته.. تناول هذه الحلويات الرمضانية يسبب السرطان

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها: علامات تشير لارتفاع الكوليسترول في الدم، أعراض مرض الفشار ومراحل خطورته، فوائد مذهلة لشرب عصير الرمان على الإفطار في رمضان، تناول هذه الحلويات الرمضانية قد يسبب السرطان، كيف تستغل ما تبقى من رمضان للإقلاع عن التدخين؟، وغيرها.

نشرة المرأة والمنوعات

تظهر عند المشي| 5 علامات تشير لارتفاع الكوليسترول في الدم

مرض الفشار.. أعراضه ومراحل خطورته

أحرص عليه.. فوائد مذهلة لشرب عصير الرمان على الإفطار في رمضان

احذر.. تناول هذه الحلويات الرمضانية قد يسبب السرطان

كيف تستغل ما تبقى من رمضان للإقلاع عن التدخين؟.. خطوات بسيطة