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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تامر عبد الحميد: يصعب أن يفوز الزمالك مع بيسيرو بلقب الدوري

بيسيرو
بيسيرو
رباب الهواري

تحدث تامر عبد الحميد نجم فريق الزمالك السابق، عن فوز الفارس الأبيض ضد الجونة ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور:"بطولة كأس عاصمة مصر هامة جدا لمن يستفاد بها وأنصح الأجهزة الفنية بتجربة الناشئين خلالها، أداء الزمالك أمام الجونة كان مخيب بشكل كبير للجماهير وكان هناك سلبيات كثيرة".

وأضاف:"الزمالك يفتقد للصف الثاني وهذا ظهر أمام الجونة بكأس عاصمة مصر، طريقة لعب بيسيرو غير مناسبة لكل مباريات الزمالك، كنت أتمنى رؤية ناشئي الزمالك أمام الجونة".

وأكمل:"حسام أشرف بعيد عن مستواه وأيضًا ناصر ماهر، شيكابالا مدرب داخل الفريق ووجوده بالنادي ضروري".

واختتم حديثه قائلًا:"بيسيرو مدرب كبير ويجب الصبر عليه لتقديم أفضل نتائج وأداء مع الزمالك لكن من الصعب أن يحقق الزمالك لقب الدوري هذا الموسم".

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