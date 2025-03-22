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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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وداعًا للبلغم والسعال.. 6مشروبات طبيعية لتهدئة الحلق وتنظيف الصدر

وداعًا للبلغم والسعال: مشروبات طبيعية فعّالة لتهدئة الحلق وتنظيف الجهاز التنفسي
وداعًا للبلغم والسعال: مشروبات طبيعية فعّالة لتهدئة الحلق وتنظيف الجهاز التنفسي
أسماء عبد الحفيظ

مشروبات طبيعية فعّالة لتهدئة الحلق وتنظيف الجهاز التنفسي، البلغم والسعال مشكلة يعاني منها الكثير فى الوقت الحالى ويرجع ذلك للكثير من الأسباب أولها تغير حالة الطقس مع إرتفاع وإنخفاض درجة الحرارة إصبح الأغلبية لا يدركون الملابس الأفضل إرتدائها فى هذه الإيام والبعض يتابع حالة الطقس والبعض الأخر لا يعي الإهتمام الكافى، لذلك إذا كنت تعاني من السعال المزمن أو تراكم البلغم، فهناك مشروبات طبيعية يمكن أن تساعد في تهدئة حلقك وتحسين قدرتك على التنفس بفعالية.

مشروبات طبيعية فعّالة لتهدئة الحلق وتنظيف الجهاز التنفسي

أوضحت خبيرة الطب البديل سلمى الحافظ فى تصريحات خاصة لصدي البلد، عن أفضل المشروبات التى تمتاز بخصائص علاجية مميزة، حيث تعمل على تنظيف الحلق من البلغم وتعزيز صحة الجهاز التنفسي، إليك بعض المشروبات الفعّالة:

مشروب الكركم: يعتبر الكركم من أهم العوامل التى تساعد تطهير الجهاز التنفسي وتعزيز المناعة بشكل عام.

وداعًا للبلغم والسعال: مشروبات طبيعية فعّالة لتهدئة الحلق وتنظيف الجهاز التنفسي 

مشروب الليمون:أكدت خبيرة الطب البديل أن الليمون يعتبره الكثير من الأطباء مضاد حيوي طبيعي، بسبب إحتوائه على فيتامين C، فالليمون يساعد في تقليل البلغم وتحسين صحة الحلق.

مشروب الزنجبيل: الزنجبيل معروف بخصائصه المهدئة للسعال،فقد ينصح الكثير من الأطباء بتناول الزنجبيل ووضعه فى المشروبات الدافئة وأنواع الحساء الساخنة، فقد أثبتت العديد من الدراسات أن الزنجبيل يساعد على توسيع الشعب الهوائية لتسهيل التنفس.

الزنجبيل بعسل النحل : الخيار الأمثل للتخلص من السعال والبلغم
يمكن مزيج عسل النحل مع الزنجبيل وإضافة الليمون والقرفة، فهذا المشروب الطبيعي الدافئ يعتبر من أقوى العلاجات الطبيعية للسعال، كما يمتلك هذا المزيج خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة، مما يساعد على تهدئة الحلق، تخفيف السعال، وتوسيع الشعب الهوائية، مما يعزز التنفس بشكل أفضل.

وداعًا للبلغم والسعال: مشروبات طبيعية فعّالة لتهدئة الحلق وتنظيف الجهاز التنفسي 

مشروب مغلي ورق الجوافة: يستخدم ورق الجوافة علاج مشاكل الجهاز التنفسي، وأحتقان الحلق والسعال، منذ القدم حيث يساهم في تقليل البلغم بشكل فعّال ومدهش لذلك تنصح خبيرة الطب البديل بالحرص على تناول مغلى ورق الجوافة لمن يعانون من نزلات البرد والسعال وإحتقان الحلق خلال هذه الأيام.

وداعًا للبلغم والسعال: مشروبات طبيعية فعّالة لتهدئة الحلق وتنظيف الجهاز التنفسي 

مشروب الحليب الدافي بالكركم والقرفة: يساعد هذا المشروب فى علاج السعال وإحتقان الحلق والتخلص من نزلات البرد سريعا.

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