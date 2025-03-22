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بـ8 شكمان.. طرح سيارة بوجاتي Tourbillon EPS الخارقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بـ8 شكمان.. طرح سيارة بوجاتي Tourbillon EPS الخارقة

بوجاتي
بوجاتي
عزة عاطف

تعد سيارة بوجاتي توربيون واحدة من أكثر السيارات غرابة في السوق حاليًا ولكن إصدارها الجديد "إيكيب بور سانغ" بقوة 1800 حصان، يتحدى كل المعايير المُتعارف عليها ويقدم المزيد من التحسينات التي تجعلها فريدة في عالم السيارات الفاخرة والسريعة.

تقدم بوجاتي في إصدارها الجديد "إيكيب بور سانج" تحسينات ديناميكية هوائية تهدف إلى رفع مستوى الأداء عند السرعات العالية. 

وفيما يخص التصميم، يعد نظام العادم الثماني أحد أبرز التحديثات التي أُضيفت لهذا الطراز. 

تقول بوجاتي أن هذا النظام ليس مجرد إضافة جمالية، بل له دور مهم في تعزيز الديناميكية الهوائية، حيث يعمل مع ناشر خلفي متخصص لتحسين القوة السفلية، مما يمنح السيارة ثباتًا أكبر على السرعات العالية.

4 محركات و800 حصان إضافية

ليس هذا وحسب، بل تتمتع السيارة "إيكيب بور سانج" بمحرك V16 سعة 8.3 لتر يعمل بسحب الهواء الطبيعي، وهو ما يعكس الأداء الاستثنائي لهذه السيارة. 

ينتج هذا المحرك 1000 حصان، ولكن للقيام بتطوير إضافي في القوة، تم إضافة ثلاثة محركات كهربائية لرفع إجمالي القوة إلى 1800 حصان، مما يجعلها واحدة من أقوى السيارات في فئتها.

أما بالنسبة للعجلات، فقد طوّرت بوجاتي مجموعة عجلات توجيهية مخصصة للسيارة. العجلات الأمامية تأتي بقياس 20 بوصة والخلفية 21 بوصة، مع خصائص مختلفة على الجانبين الأيمن والأيسر. 

تساعد هذه العجلات على تقليل الاضطرابات أثناء القيادة بسرعات عالية، كما أنها تعزز تدفق الهواء إلى المبرد الخلفي بنسبة 8%، وهو ما يعزز من كفاءة التبريد ويحسن الأداء العام.

ثمانية مخارج عادم: هل هي ضرورية؟

قد يتساءل البعض عن جدوى وجود ثمانية مخارج عادم في سيارة واحدة. لكن بوجاتي تبرر هذا الخيار بأنه يساهم في إبراز التصميم البصري للسيارة بالإضافة إلى تحسين أدائها. 

وفقًا للشركة، فإن هذا الخيار جزء من الجهود لتكريم إرث قسم السباقات التاريخي للعلامة التجارية. 

وبالطبع، لا يمكن تجاهل الغرابة والجمال الذي تضيفه هذه المخارج إلى بوجاتي توربيون.

المعنى وراء “إيكيب بور سانج”

اسم "إيكيب بور سانج" يُترجم إلى "فريق الخيول الأصيلة" في الإنجليزية، وهو إشارة إلى قسم سباقات بوغاتي التاريخي. 

وتهدف الشركة إلى تكريم هذا الإرث العريق من خلال تحسينات الأداء الخاصة التي تجعل من هذه السيارة نموذجًا لا مثيل له.

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