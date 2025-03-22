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الإشراف العام
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أخبار العالم

رويترز: الجيش السوداني يسيطر على المقر الرئيسي للبنك المركزي

الجيش السوداني
الجيش السوداني
ناصر السيد

أفاد مصدران عسكريان لوكالة رويترز اليوم السبت بأن الجيش السوداني سيطر على المقر الرئيسي للبنك المركزي، في الوقت الذي يواصل فيه تقدمه في العاصمة الخرطوم ضد ميليشيات الدعم السريع.

البنك المركزي السوداني

وجاءت عملية الاستيلاء بعد يوم من سيطرته الكاملة على القصر الرئاسي، فيما يُعدّ مكسبًا كبيرًا في الحرب المستمرة منذ عامين مع الدعم السريع، والذي هدد بتقسيم البلاد.

الحرب في السودان

وحقق الجيش السوداني مكاسب كبيرة في الآونة الأخيرة واستعاد أراض في وسط البلاد من ميليشيات الدعم السريع.

واندلعت الحرب في السودان، في منتصف أبريل من عام 2023 بين الجيش وميليشيات الدعم السريع، ما تسبب في نزوح ولجوء الملايين من الشعب السوداني إلى دول الجوار وعلى رأسها مصر.

الجيش السوداني المقر الرئيسي للبنك المركزي الحرب في السودان البنك المركزي السوداني القصر الرئاسي ميليشيات الدعم السريع

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