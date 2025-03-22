رئيس سياحة النواب تكشف توصيات اللجنة بشأن النهوض بشركة مصر للطيران

كشفت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، آخر التطورات بشأن التوصيات التي أصدرتها لجنة السياحة بالبرلمان حول النهوض بشركة مصر للطيران.

وقالت “علي”، خلال حوارها لـ"صدى البلد"، إن “لجنة السياحة بمجلس النواب تتابع بصورة مستمرة مع جميع الجهات المعنية مستجدات الأوضاع، ونتسلم تقارير بما أوصينا به وما طلبناه من ردود تتعلق ببعض المعلومات المتعلقة بطبيعة الأعمال وصفقات تحديث الأسطول الجوي، وكذلك أعمال الصيانة الدورية، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الجديدة”.

وأكدت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب ضرورة الاستمرار في تطوير وتوسعة المطارات لزيادة الطاقة الاستيعابية، وتحديث الأسطول الجوى من خلال تدريب العاملين بشكل دورى على أحدث تقنيات الأمان لضمان تقديم خدمات حديثة وآمنة للمسافرين، وتزويده بطائرات حديثة ذات كفاءة عالية واستهلاك منخفض للوقود، وتوسيع شبكة خطوطه بما يستوعب الزيادة فى الحركة الجوية، والسياحة.