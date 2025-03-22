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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميتا تختبر ميزة التعليقات المُنشأة بالذكاء الاصطناعي في «إنستجرام»

ميتا
ميتا
شيماء عبد المنعم

أضافت شركة ميتا Meta، ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي على منصة “إنستجرام”، ومن شأنها إنشاء التعليقات تلقائيا على منشورات المنصة.

وقد تم طرح الميزة لمستخدمي “إنستجرام”، عبر خيار يسمى الكتابة بمساعد ميتا Write with Meta AI عند التعليق على مشاركات “إنستجرام”، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لاقتراح تعليقات على المنشورات.

ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

يظهر هذا الخيار على شكل رمز قلم بجوار شريط النص أسفل المنشور، ما يسمح للمستخدمين بالحصول على اقتراحات للتعليقات تولد بالذكاء الاصطناعي.

وعند تفعيل الميزة، يحلل الذكاء الاصطناعي الخاص بميتا الصورة المنشورة ثم يقدم ثلاثة اقتراحات لتعليقات مناسبة، ويمكن للمستخدم إعادة التحديث للحصول على تعليقات جديدة.

جدير بالذكر أن شركة "ميتا" أضافت ميزة أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتطبيق واتساب، تتيح لمستخدمي أندرويد بدء جلسة شبيهة بالمكالمات الهاتفية مع روبوت الدردشة Meta AI.

وستتيح هذه الميزة للمستخدمين مواصلة التحدث مع Meta AI حتى عند تبديل التطبيقات، وعند فتح المستخدمين شاشة Meta AI الجديدة المخصصة لروبوت الدردشة، تبدأ جلسة شبيهة بمكالمات الهاتف تلقائيا.

وتضمن هذه الميزة المقبلة تفاعلا سلسا ودون استخدام اليدين مع روبوت الدردشة، وستتيح للمستخدمين مواصلة محادثاتهم مع Meta AI أثناء استخدام تطبيقات أخرى.

لا تزال هذه الميزة قيد الاختبار  في واتساب على أندرويد، وقد تطرحها “ميتا” في تحديث مستقبلي.

وبالنظر إلى أن التفاعل يتم في جلسة شبيهة بالمكالمات، فسيكون بإمكان المستخدمين إلغاء صوت الميكروفون في أي وقت إذا كانوا بحاجة إلى لحظة من الصمت أو الخصوصية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم إنهاء المكالمة وقتما يشاؤون والانتقال إلى نوع آخر من التفاعل، مثل المحادثة النصية، حسب تفضيلاتهم.

ويشار إلى أن مساعد الذكاء الاصطناعي Meta AI من “ميتا”، يقوم بإنشاء استجابات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة بناءً على مطالبات المستخدم، حيث يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى والصور والروابط وملفات GIF واستطلاعات الرأي والمستندات ومقاطع الفيديو عبر تطبيق واتساب.

ميتا الذكاء الاصطناعي إنستجرام Meta AI ميزة جديدة

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