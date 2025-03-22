قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انكسار الموجة الباردة.. الأرصاد: درجة الحرارة 30 نهاية الأسبوع
سيارات بتشحن في 5 دقائق.. BYD توجه ضربة قاضية للشركات العالمية
قبل عرضها على الحكومة .. شركات السياحة تبحث تطوير رحلات الصحراء
برودة شديدة..الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس
ويتكوف يدين نتنياهو ويبرئ حماس في حديث صحفي له
الداخلية تكشف حقيقة سرقة المواطنين على محور صفط اللبن
الجيش السوداني يعلن السيطرة على رئاسة جهاز المخابرات العامة في الخرطوم
إعلام فلسطيني: 9 شهداء نتيجة استهداف الاحتلال لمنزلين بحي التفاح شمالي غزة
وزير الصحة: تسهيل الإجراءات على الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار بمصر
أسعار الذهب اليوم السبت 22 مارس.. عيار 21 يسجل هذا الرقم
زواج أحمد العوضي.. رد قوى من الفنان عن حياته الشخصية
أسعار الغاز في أوروبا تقفز بعد هجوم على نقطة عبور بين روسيا وأوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قريبا داخل القلعة الحمراء.. لاعب جديد يدخل دائرة الانضمام للأهلي | من هو؟

ديريك كوتيسا
ديريك كوتيسا
أمينة الدسوقي

اقترب النادى الأهلى من حسم صفقة جديدة لدعم صفوف الفريق حيث يتفاوض الأحمر مع  السويسري ديريك كوتيسا لاعب نادي سيرفيت السويسري للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

لاعب جديد يقترب من النادي الأهلي 

وتشير تقارير صحفية إلى اقتراب الأهلي، من حسم التعاقد مع الصفقة لتدعيم صفوف الفريق، في الميركاتو الصيفي القادم، حيث تضع الإدارة اللمسات الأخيرة على الصفقة المرتقبة.

و يعمل النادي الأهلي على الاستعداد بأفضل شكل ممكن قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية القادمة، والتي ستقام بنظام جديد يضم 32 فريقًا موزعين على 8 مجموعات، على غرار كأس العالم للمنتخبات. 

وتضم البطولة نخبة الأندية من أوروبا والعالم، مع توفير تجهيزات مكثفة ومكافآت مجزية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

من هو ديريك كوتيسا

يعد ديريك كوتيسا الذي ولد فى 6 ديسمبر 1997  لاعب كرة قدم سويسري محترف يلعب كجناح لصالح نادي سيرفيت والمنتخب السويسري.

و لعب كوتيسا كرة القدم في شبابه مع سيرفيت وتقدم في جميع المستويات و في 18 أكتوبر 2013، وقع أول عقد احترافي له، لمدة ثلاث سنوات، لكنه بقي مع فريقهم تحت 21 عامًا.

في 25 أغسطس 2021، انضم كوتيسا إلى نادي زولته وارجيم في بلجيكا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد و في 30 أغسطس 2022، عاد كوتيسا إلى سيرفيت ووقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات.

كواليس صفقة ديريك كوتيسا

وتشير تقارير الي رفض مسئولو النادي الأهلي الإستجابة مطالب السويسري ديريك كوتيسا لاعب نادي سيرفيت السويسري للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك بسبب مغالاة اللاعب في شروطه المالية لإرتداء القميص الأحمر .

و قدم مسؤولو النادي الأهلي عرضا مغريا للجناح السويسري من خلال وكيل أعماله، دينو لامبرتي، حيث بلغت قيمة العرض مليونًا و700 ألف دولار للموسم الواحد و مع ذلك، اشترط اللاعب الحصول على مليوني و300 ألف دولار سنويًا، بالإضافة إلى 700 ألف دولار كمنحة توقيع العقد.

وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات مع الجناح السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن الصفقة لم تكتمل بسبب الخلافات المالية، رغم أن عقد اللاعب مع ناديه السويسري ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وجدد الأهلي اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب عبر مسؤوليه ووكيله دينو لامبرتي، إلا أن المفاوضات لم تُحسم بعد بسبب المطالب المالية المرتفعة للاعب ورغم أن إدارة النادي ترى أن شروطه المالية مبالغ فيها، فإنها لم تغلق الباب أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وتشير التقارير إلى أن إدارة الأهلي تعتزم عقد جلسة جديدة خلال الساعات المقبلة مع وكيل اللاعب لحسم الاتفاق النهائي، ودفع العمولة المستحقة للوكيل، تمهيدا لانضمام اللاعب إلى صفوف الفريق بعد 30 يونيو، مع انتهاء الموسم الحالي.

ديريك ديريك كوتيسا الأهلي صفقة الاهلي صفقة الاهلي الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد العيد

موعد العيد 2025.. إجازته 9 أيام لهؤلاء والإفتاء تحدده السبت

ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين تحذف صورها مع زوجها عبر إنستجرام

هدى شديد

وفاة الإعلامية هدى شديد بعد صراعها مع السرطان

حالة الطقس

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الأسبوع الرابع من رمضان

ميرنا نور الدين

قبل الحذف بسبب الانفصال.. 10 صور جمعت بين ميرنا نور الدين وزوجها |شاهد

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم السبت 22 مارس بالبورصة والأسواق

الموت

هل من مات في العشر الأواخر من رمضان يدخل الجنة مهما كان عمله؟

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 22 مارس 2025 في مصر

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

قطع المياه في منطقة باب الخلق لهذا السبب

رئيس الجامعة يتفقد مشروع الصوب الزراعيه

رئيس جامعة المنيا: مشروع الصوب الزراعية نموذج ناجح للمشروعات الإنتاجية

محافظ المنيا المنيا خلال استقباله وفد المدرسه

محافظ المنيا يشكر المدرسة البريطانية على المشاركة فى احتفالات العيد القومي

بالصور

قبل العيد.. طريقة عمل الكوكيز بالخطوات

كوكيز
كوكيز
كوكيز

أغلى سيارة مرسيدس .. شاهد بالصور موديل AMG GT63 Pro

مرسيدس AMG
مرسيدس AMG
مرسيدس AMG

قبل الحذف بسبب الانفصال.. 10 صور جمعت بين ميرنا نور الدين وزوجها |شاهد

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

قبل العيد..طريقة عمل البيتيفور بالكوباية

طريقة عمل البيتيفور بالكوباية
طريقة عمل البيتيفور بالكوباية
طريقة عمل البيتيفور بالكوباية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

المزيد