قريبا داخل القلعة الحمراء.. لاعب جديد يدخل دائرة الانضمام للأهلي | من هو؟

اقترب النادى الأهلى من حسم صفقة جديدة لدعم صفوف الفريق حيث يتفاوض الأحمر مع السويسري ديريك كوتيسا لاعب نادي سيرفيت السويسري للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

لاعب جديد يقترب من النادي الأهلي

وتشير تقارير صحفية إلى اقتراب الأهلي، من حسم التعاقد مع الصفقة لتدعيم صفوف الفريق، في الميركاتو الصيفي القادم، حيث تضع الإدارة اللمسات الأخيرة على الصفقة المرتقبة.

و يعمل النادي الأهلي على الاستعداد بأفضل شكل ممكن قبل سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية القادمة، والتي ستقام بنظام جديد يضم 32 فريقًا موزعين على 8 مجموعات، على غرار كأس العالم للمنتخبات.

وتضم البطولة نخبة الأندية من أوروبا والعالم، مع توفير تجهيزات مكثفة ومكافآت مجزية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

من هو ديريك كوتيسا

يعد ديريك كوتيسا الذي ولد فى 6 ديسمبر 1997 لاعب كرة قدم سويسري محترف يلعب كجناح لصالح نادي سيرفيت والمنتخب السويسري.

و لعب كوتيسا كرة القدم في شبابه مع سيرفيت وتقدم في جميع المستويات و في 18 أكتوبر 2013، وقع أول عقد احترافي له، لمدة ثلاث سنوات، لكنه بقي مع فريقهم تحت 21 عامًا.

في 25 أغسطس 2021، انضم كوتيسا إلى نادي زولته وارجيم في بلجيكا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد و في 30 أغسطس 2022، عاد كوتيسا إلى سيرفيت ووقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات.

كواليس صفقة ديريك كوتيسا

وتشير تقارير الي رفض مسئولو النادي الأهلي الإستجابة مطالب السويسري ديريك كوتيسا لاعب نادي سيرفيت السويسري للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك بسبب مغالاة اللاعب في شروطه المالية لإرتداء القميص الأحمر .

و قدم مسؤولو النادي الأهلي عرضا مغريا للجناح السويسري من خلال وكيل أعماله، دينو لامبرتي، حيث بلغت قيمة العرض مليونًا و700 ألف دولار للموسم الواحد و مع ذلك، اشترط اللاعب الحصول على مليوني و300 ألف دولار سنويًا، بالإضافة إلى 700 ألف دولار كمنحة توقيع العقد.

وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات مع الجناح السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن الصفقة لم تكتمل بسبب الخلافات المالية، رغم أن عقد اللاعب مع ناديه السويسري ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وجدد الأهلي اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب عبر مسؤوليه ووكيله دينو لامبرتي، إلا أن المفاوضات لم تُحسم بعد بسبب المطالب المالية المرتفعة للاعب ورغم أن إدارة النادي ترى أن شروطه المالية مبالغ فيها، فإنها لم تغلق الباب أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق.

وتشير التقارير إلى أن إدارة الأهلي تعتزم عقد جلسة جديدة خلال الساعات المقبلة مع وكيل اللاعب لحسم الاتفاق النهائي، ودفع العمولة المستحقة للوكيل، تمهيدا لانضمام اللاعب إلى صفوف الفريق بعد 30 يونيو، مع انتهاء الموسم الحالي.