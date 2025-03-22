مسئولية مجتمع.. ماذا قال أشرف صبحي عن ظاهرة التعصب

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة أن نبذ التعصب "مسئولية مجتمع" ولابد من تكاتف جميع الجهود من أجل القضاء على هذه الظاهرة الإجتماعية التي نشأت لزيادة التنافسية وحب مؤسسة ما على حساب أخرى.

وتابع أشرف صبحي خلال تصريحات لبرنامج"النجوم في رمضان" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: الجميع مسئول عن قراره ..يجب أن يعي كل مسئول دوره في المجتمع ومدى تأثير قراراته على زيادة ظاهرة التعصب أو مواجهتها.

ويقدم البرنامج "النجوم في رمضان" الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي كل أحد وثلاثاء أسبوعيا في الشهر المبارك ويترأس تحريره الناقد الرياضي وليد قاسم.

وحقق برنامج النجوم في رمضان نجاحا كبيرا في مواسم سابقة عبر استضافة رموز الرياضة والكرة في مصر.