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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو تفعل كل شيء علنًا لبدء حرب أهلية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

شارك زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، في مظاهرة حاشدة في تل أبيب، حيث وجه انتقادات حادة للحكومة الإسرائيلية، متهمًا إياها بالسعي لبدء حرب أهلية.

 وأكد لابيد أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتحمل المسئولية بشكل علني ويعمل على تأجيج الأوضاع.

وفي تصريحاته خلال المظاهرة، أضاف لابيد: "إذا قررت حكومة السابع من أكتوبر عدم الامتثال لأوامر المحكمة العليا، يجب أن يتوقف عمل الدولة بأكملها".

 وتحدث عن إمكانية تنظيم "تمرد ضريبي" في حال استمر هذا النهج، مؤكداً أن المعارضة ستتخذ خطوات جادة لمعارضة السياسات الحكومية.

في سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مجلس الوزراء المصغر سيعقد جلسة مساء اليوم لمناقشة آخر تطورات القتال في قطاع غزة، بالإضافة إلى مفاوضات استعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد مظاهرة حاشدة في تل أبيب حكومة بنيامين نتنياهو حرب أهلية إسرائيل

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