حسام عبد المجيد.. مهاجم الأهلي أكتر لاعب بيرهقني لما بلعب عليه

حل حسام عبدالمجيد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر ضيفًا على حلقة الليلة من برنامج المقالب "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر شاشة MBC مصر .



وأجاب حسام عبدالمجيد ردا على سؤال من رامز حول أكثر مهاجم يرهقه في الدوري؟: "وسام أبوعلى مهاجم الأهلي أكتر مهاجم بيرهقني لما بلعب عليه في مصر".

ويعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال، وتضمن برومو رامز جلال 2025 الكابتن حسام حسن، مدرب المنتخب، والفنان أحمد العوضي والفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة.

وظهر في برومو رامز جلال 2025 كلب روبوت خلال الإيقاع بضحاياه وتنفيذ المقلب، وتبين أن الروبوت ثمنه يصل إلى 4 آلاف دولار.