جمارك نويبع تحبط تهريب كمية من الأدوية وعدد من الساعات

تمكن رجال الجمارك بالادارة العامة لجمارك نويبع البحري برئاسة محمود حمزة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والساعات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون الجمارك ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير ١١٨ لسنة ١٩٧٥ .

وبناء على مذكرة إشتباه مقدمة من إدارة تفتيش الركاب ومكافحة التهرب الجمركي والأمن الجمركي وإدارة قسم البحث الجنائي وفرع مكافحة المخدرات بميناء نويبع مفادها اعتزام المدعو ع . ي . ج سائق شاحنة مصرى الجنسيه القيام بتهريب بضائع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية حال وصوله إلى نويبع على العبارة آيله القادمة من ميناء العقبه الأردني .

وتم تشكيل لجنه جمركية من عمر عبد النور مدير ادارة تفتيش الركاب وسعد زكريا ومحمد عبد الرحيم وأحمد نصير مأمورى الجمرك والسيد أبوخضير مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي و محمد الأهل رئيس قسم الأمن الجمركي لتنفيذ الإخبارية بالتعاون والتنسيق مع اداره قسم البحث الجنائي بميناء نويبع فتم ضبط عدد 700 أمبول دواء بشرى و3690 قرص أدوية بشرية و 92 ساعة ماركات متنوعة مخبأة بطريقه يصعب الوصول اليها داخل شاحنه قيادته ولم يقر عنها أثناء التفتيش الجمركي وبلغت قيمة التعويضا الجمركية المستحقة ٣٠٠ ألف جنيه

وقرر سلمى سلمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 4 لسنة 2025 حرره محمد عبد الخالق مدير الادارة ومحمد السبع وعبد الجواد وطارق جبر

وتم التصالح وسداد كافة الرسوم والتعويضات الجمركية المستحقه .