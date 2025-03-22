محافظ الغربية يرفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر .. صور

ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ واللواء أحمد أنور السكرتير العام والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد واللواء محمد عناني مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ لبحث الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك. وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية، مع التأكيد على ضرورة اليقظة التامة لمنع أي تجاوزات، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، خاصة في ملف البناء العشوائي، وضبط الأسواق، وضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين خلال فترة العيد.

رفع الطوارىء حالة عيد الفطر المبارك

ووجّه محافظ الغربية بتكثيف الحملات الميدانية لمنع أي محاولات لاستغلال إجازة العيد في البناء المخالف، مشددًا على إزالة أي تعديات في المهد، ومصادرة معدات البناء فور ضبطها، مع إحالة المخالفين إلى الجهات القانونية لاتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم. وأكد أن فرق المتابعة ستعمل على مدار الساعة لضمان تنفيذ هذه التعليمات بكل حزم، مشيرًا إلى أنه لن يتم التهاون مع أي مسؤول مقصر في التصدي لهذه الظاهرة.

وأعلن المحافظ عن تفعيل غرفة عمليات رئيسية تعمل على مدار 24 ساعة، مرتبطة بالغرف الفرعية في المديريات والمراكز لمتابعة أي طوارئ أو أحداث مفاجئة، والتعامل الفوري معها، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بخطط الطوارئ لضمان الاستجابة السريعة لأي مشكلات قد تطرأ خلال فترة العيد.

ووجه المحافظ بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار، ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على المواطنين، مشددًا على ضرورة توفير السلع الأساسية بكميات كافية، وزيادة المخزون الاستراتيجي في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية. كما أكد على ضرورة متابعة الأفران والمخابز، وإلزامها بالعمل بكامل طاقتها، مع حظر الإجازات للمخابز خلال أيام العيد لضمان عدم حدوث أي نقص في الخبز المدعم.

وفي قطاع الصحة، وجه المحافظ برفع حالة الطوارئ داخل جميع المستشفيات والوحدات الصحية، مع زيادة أعداد الأطباء وأطقم التمريض في أقسام الطوارئ والاستقبال، لضمان التعامل الفوري مع أي حالات طبية طارئة. كما شدد على توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، وضمان جاهزية بنوك الدم، إلى جانب تكثيف حملات الرقابة الصحية على المطاعم والمحال التجارية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات تؤثر على صحة المواطنين.

محافظ الغربية:حملات رقابية

وأمر محافظ الغربية جميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف حملات النظافة اليومية في الشوارع والميادين العامة، مع إزالة أي إشغالات تعوق حركة المواطنين، والتخلص من المخلفات بشكل فوري، خاصة في المناطق المحيطة بساحات صلاة العيد، لضمان بيئة نظيفة ومناسبة لاستقبال المصلين. كما وجه بضرورة تجهيز الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين خلال العيد، مع التأكد من سلامة الألعاب والمرافق الترفيهية، ورفع كفاءة الإنارة العامة في المناطق المخصصة للتنزه.

وأكد المحافظ على التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين ساحات صلاة العيد، ونشر دوريات أمنية في جميع المناطق الحيوية، لضمان سلامة المواطنين، ومنع أي تجاوزات أو أعمال غير قانونية. كما شدد على ضرورة انتشار الخدمات المرورية في الميادين والشوارع الرئيسية لتنظيم حركة السير، ومنع التكدسات، وتسهيل حركة المواطنين أثناء احتفالات العيد.

ووجه المحافظ رسالة حازمة إلى جميع المسؤولين، مؤكدًا أنه سيتم متابعة تنفيذ التوجيهات على أرض الواقع، ولن يتم التساهل مع أي تقصير، مشددًا على أن أي مسؤول يثبت تقاعسه عن أداء مهامه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده فورًا.

واختتم المحافظ الاجتماع برسالة واضحة إلى جميع الأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تجاوزات خلال فترة العيد، وأن الحملات الرقابية ستعمل بشكل مكثف لضمان استقرار الخدمات ومنع أي مخالفات، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ القانون بكل قوة وحزم لضمان راحة المواطنين وسلامتهم خلال عيد الفطر المبارك.