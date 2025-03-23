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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد التاجي: أنا وحدي المتمسك بالقيم والأخلاق

محمد التاجي
محمد التاجي
يوسف أيمن

أكد الفنان محمد التاجي، حفيد الفنان الكبير عبد الوارث عسر، أن الوسط الفني لا يعتمد على النميمة والحياة الشخصية للفنانين بقدر ما يقوم بذلك الوسط الصحفي، مشيرًا إلى أن بعض الصحفيين يسعون لإيقاع الفنانين في الأخطاء بأي شكل ممكن.


وعند سؤاله إن كان قد تعرض لمثل هذه المواقف، أجاب خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نعم، تعرّضت لذلك كثيرًا، حتى أن أحد الأشخاص قام بتحويلي إلى النائب العام!"
وأضاف التاجي أن البعض حاول تصنيفه دينيًا، موضحًا:هناك من اعتبرني من التيار السلفي لمجرد أنني أتمسك بالقيم والأخلاقيات. الأستاذ صلاح منتصر كتب عني وقال إنني سلفي وأتلقى أموالًا من السلفيين! لكن الحقيقة أنني فقط إنسان يخاف الله ويتمسك بالمبادئ، فالضمير والأخلاق هما الأساس في أي مهنة، وليس في الفن فقط."
وتابع موضحًا التناقضات التي واجهها: بينما هناك من وصفني بالسلفي، هناك آخرون اعتبروني العكس تمامًا! المهم بالنسبة لي أنني أتمسك بديني وقيمي، وهذا هو دستوري في الحياة."
 

القيم الأخلاق محمد التاجي عبد الوارث عسر الوسط الفني

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