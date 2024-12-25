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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

بعد إجرائه عملية جراحية.. محمد التاجي: أنا بخير وفي طريقي للمنزل

الفنان محمد التاجي
الفنان محمد التاجي
أوركيد سامي
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خضع الفنان محمد التاجي لعملية جراحية اليوم، وتحسنت حالته بشكل سريع.

وقال الفنان محمد التاجي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إنه بخير، وقد أجرى عملية جراحية في طريقه إلى العودة لمنزله.

وكان قد أكد الفنان محمد التاجي أنه لم يجرِ عملية بالقلب، وسيخرج من المستشفى فور قدرته على التحرك.

ويذكر أن كتب محمد التاجي عبر فيسبوك منذ ساعات: “آخر نكتة قبل ما أخش العملية مرة واحد مخنوق طلع الفضاء بقى مخنوق فضائي تمترارارم تمتم".

و كان قد حلّ الفنان محمد التاجي ضيفًا على برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي، حيث كشف العديد من أسرار مسيرته الفنية وكواليس مشاركته في أبرز الأعمال الدرامية والسينمائية”.

وتحدث التاجي عن رفضه المشاركة في فيلم “عمارة يعقوبيان”، مشيرًا إلى أن طبيعة الدور لم تناسبه بسبب التزاماته العائلية، مؤكدًا أنه سبق وخاض تجربة مشابهة مع المخرج سمير سيف في فيلم “ديل السمكة”عن اعتذار آخر أثار خلافًا مع الزعيم عادل إمام، أثناء تصوير فيلم “النوم في العسل”، بسبب ارتباطه بمواعيد تصوير متزامنة لمسلسلين.

وأعرب التاجي عن فخره بكونه حفيد الفنان القدير عبدالوارث عسر، مشيرًا إلى أنه اكتسب منه احترام الذات والمهنة.

وأضاف أن بدايته الحقيقية كانت في مسلسل “البشاير”، رغم مشاركته سابقًا في مسرحية “المتزوجون”.

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