قيل مواجهة بتروجيت.. ترتيب مجموعه الزمالك في كاس عاصمة مصر

يواجه فريق الزمالك نظيره بتروجت مساء غدا في تمام التاسعة والنصف في اطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر

ترتيب مجموعة الزمالك فى كأس عاصمة مصر

يحتل بتروجت صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما يحتل الجونة المركز الثاني برصيد 4 نقاط ويتواجد الزمالك فى المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة حصل عليها من التعادل أمام الجونة، ويأتي مودرن سبورت فى المركز الرابع دون رصيد ويتذيل سموحة المجموعة دون نقاط.



أنهى الزمالك مرانه اليوم استعدادا لمواجهة بتروجيت في التاسعة والنصف مساء غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر