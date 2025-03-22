محافظ الإسكندرية يقيل مدير مستشفى شرق المدينة بسبب المخالفات

قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بجولة مفاجئة، في مستشفى شرق المدينة ورصد عدد من المخالفات والشكاوي المتكررة من جانب المترددين من المرضي، تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتشكيل لجنة عاجلة لفحص كافة شكاوى المواطنين والبدء الفوري في تحسين كافة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

جاء ذلك عقب رصد محافظ الإسكندرية خلال جولته المفاجئة للمستشفى غياب عدد كبير من الطاقم الطبي وتكدس عدد كبير من المرضي أمام وحدة اللقاح ما تسبب بحالة من الاحتقان من جانبهم بعد انتظارهم لساعات طويلة في طوابير منذ صباح اليوم من أجل تلقي العلاج.

وتفقد المحافظ مخازن الأدوية المركزية للوقوف على مدى توافر الأدوية واللوازم الطبية من عدمه ، وغرف العيادات الخارجية داخل المستشفى واستفسر من المرضي المترددين على الخدمات الطبية المقدمة بها، وتم رصد عدد كبير من الشكاوى والتجاوزات.

تأتي هذه الجولة المفاجئة في إطار حرص المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، على متابعة جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ، وضمان تقديم خدمة ورعاية طبية بجودة عالية للمواطن السكندري.