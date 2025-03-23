سيراميكا كليوباترا يكتسح غزل المحلة 3-0 في كأس عاصمة مصر

اكتسح سيراميكا كليوباترا ضيفه غزل المحلة بثلاثية نظيفة علي ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثانية بدور المجموعات ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وافتتح سيراميكا كليوباترا التهديف في الدقيقة 2 ، بعد كرة عرضية من أيمن موكا من جهة اليسار قابلها محمد عادل بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت منتصف المرمى.

وأضاف سيراميكا كليوباترا الهدف الثاني في الدقيقة 55 ، عن طريق مازن ياسر.

وعزز سيراميكا كليوباترا النتيجة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 81، بعد تسديدة من فاخري لاكاي من منتصف منطقة الجزاء سكنت منتصف المرمى.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا في كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - سعد سمير - يوسف عفيفي.

خط الوسط: محمد توني - مازن ياسر - محمد عادل - أيمن موكا - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - احمد بيكهام - أحمد هاني - محمد رضا - محمد شكري - محمد صادق - إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - مروان عثمان.



