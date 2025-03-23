حكام مواجهة بتروجت والزمالك في كأس عاصمة مصر.. صراع الصدارة يشتعل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيدير لقاء بتروجت والزمالك، المقرر إقامته اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية في تمام الساعة 9:30 مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.

يدخل بتروجت المباراة متصدرًا للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بعدما حقق انتصارين متتاليين، بينما يسعى الزمالك لتحقيق فوزه الأول في البطولة لتعزيز فرصه في التأهل إلى الدور التالي. وتضم المجموعة أيضًا فرق الجونة، مودرن سبورت، وسموحة، مما يجعل المنافسة على التأهل في أوجها.

وأسندت لجنة الحكام إدارة المواجهة إلى محمود وفا كحكم ساحة، يعاونه ماجد المليجي وإسلام أبو العطا، بينما يتولى أحمد ناجي مهمة الحكم الرابع. وعلى تقنية الفيديو، يتواجد صبحي العمراوي حكمًا رئيسيًا، ويساعده أحمد توفيق طلب.

تمثل المباراة اختبارًا صعبًا للزمالك، الذي يسعى لتعويض تعثره السابق والعودة للمنافسة بقوة، بينما يأمل بتروجت في تحقيق الفوز الثالث على التوالي للحفاظ على صدارة المجموعة وضمان التأهل المبكر. الأداء التكتيكي والانضباط داخل الملعب سيكونان عاملين حاسمين في تحديد نتيجة المواجهة، فهل ينجح الزمالك في تعديل مساره، أم يواصل بتروجت انطلاقته القوية في البطولة