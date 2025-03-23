منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة سيراليون بعد الفوز على إثيوبيا

يواصل المنتخب المصري الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، تحضيراته لمواجهة سيراليون، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وعقب عودته من المغرب، حيث حقق الفوز على إثيوبيا بنتيجة 2-0، خاض لاعبو الفراعنة تدريبات تأهيلية وجلسات استشفاء، بهدف استعادة اللياقة البدنية وتجهيز الفريق بأفضل صورة لمباراة الثلاثاء المقبل.

وتقام المواجهة المرتقبة في التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى المنتخب المصري إلى تحقيق الفوز وتعزيز صدارته للمجموعة، التي يتربع على قمتها برصيد 13 نقطة. ويأتي خلفه منتخبا بوركينا فاسو وسيراليون بـ 8 نقاط لكل منهما، بينما تحتل غينيا بيساو المركز الرابع بـ 6 نقاط، تليها إثيوبيا برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب جيبوتي المجموعة بنقطة وحيدة.

ويدرك الجهاز الفني أهمية الاستعداد الجيد للمباراة، خاصة أن الفوز بها سيقرب المنتخب خطوة إضافية نحو التأهل إلى مونديال 2026. ومن المتوقع أن يواصل الفراعنة تدريباتهم خلال الأيام المقبلة، مع التركيز على الجوانب التكتيكية والفنية لضمان تحقيق نتيجة إيجابية أمام سيراليون.

يذكر أن المنتخب المصري قدم أداءً مميزًا أمام إثيوبيا، حيث نجح في السيطرة على مجريات اللقاء وتسجيل هدفين منحاه ثلاث نقاط ثمينة. ويأمل الفريق في استمرار الأداء القوي خلال المواجهات المقبلة لضمان التأهل المبكر إلى كأس العالم