«البحث العلمي» تعلن تفاصيل التقديم لبرنامج «منح ما بعد الدكتوراة»

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقدم لبرنامج منح ما بعد الدكتوراة المقدمة من المعهد المتحد للأبحاث النووية لعام 2025، ويأتي هذا الإعلان في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثله في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المتحد للأبحاث النووية (JINR) - بدوبنا - روسيا الاتحادية، وذلك بعد ترقي عضوية مصر في المعهد لعضوية كاملة.

تفاصيل التقديم لبرنامج منح ما بعد الدكتوراه المقدمة من المعهد المتحد للأبحاث النووية لعام 2025

وعلي جميع المهتمين الاطلاع على كافة التفاصيل وشروط التقدم من خلال الدخول علي الرابط التالي:

علي أن يكون آخر موعد للتقدم في برنامج المنح هو 31 مارس 2025، وسيتم الإعلان عن المرشحين للمنحة في مايو 2025.