وزير السياحة يناقش مع منظمي الرحلات والطيران الإيطالية زيادة الحركة الوافدة إلى مصر

خلال زيارته الرسمية إلى مدينتي روما وميلانو بجمهورية إيطاليا، عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، سلسلة من اللقاءات المهنية مع مسئولي كبار منظمي الرحلات وقيادات شركات الطيران بالسوق الإيطالي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من هذا السوق السياحي الهام خلال الفترة المقبلة.

حملات ترويجية مشتركة

وتناولت اللقاءات بحث فرص التعاون من خلال تنفيذ حملات ترويجية مشتركة، وتنظيم رحلات تعريفية لمنظمي الرحلات وممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين الإيطاليين لزيارة مصر والتعرف عن قرب على ما تتمتع به من تنوع في المقومات والمنتجات السياحية.

كما تم الحديث عن برامج تحفيز الطيران التي تقدمها الوزارة ولاسيما تلك المطبقة على عدد من الوجهات السياحية المصرية، ومنها مرسى مطروح، والعلمين، والأقصر، وأسوان، بما يدعم زيادة الحركة الجوية إلى هذه الوجهات.

وخلال اللقاءات، أكد شريف فتحي أن زيارته إلى إيطاليا تأتي في إطار التواصل المباشر مع شركاء المهنة لاستعراض المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، وبحث آليات زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الإيطالي، مشدداً على حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحقيق مستهدفات نمو القطاع.

كما استعرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتخفيف من الآثار السلبية للظروف الإقليمية، وفي مقدمتها التنسيق المستمر مع شركات السياحة والطيران، وإجراء تعديلات على برنامج تحفيز الطيران بما يضمن استمرار تشغيل الرحلات إلى المقصد المصري والحفاظ على معدلات الحركة السياحية. كما أشار إلى حملة Egypt Vibes التي أطلقتها الوزارة لتوثيق تجارب السائحين من مختلف الجنسيات وإبراز استقرار الأوضاع بالمقصد المصري.

وأوضح الوزير أن ارتفاع أسعار الوقود يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه صناعة السياحة عالمياً، مؤكداً أهمية دعم الحكومات لحركة التنقل الدولي، سواء لأغراض السياحة والسفر أو نقل البضائع، عبر النقل الجوي والبحري، بما يسهم في تسريع تعافي الاقتصاد العالمي عقب انتهاء الأزمة الحالية.

وتطرق الوزير أيضاً إلى استراتيجية الوزارة الحالية التي تُنفذ تحت شعار “مصر… تنوع لا يُضاهى”، مشيراً إلى أن المقصد المصري يتميز بتنوع كبير في المنتجات والتجارب السياحية، وأن الوزارة تعمل على دمج وربط هذه المنتجات لتقديم تجارب سياحية متكاملة، بما يساهم في جذب شرائح جديدة من السائحين وتشجيع الزائرين على تكرار زيارة مصر.

وأضاف أن العديد من شركات السياحة أصبحت تقدم برامج تجمع بين أكثر من منتج سياحي، مثل زيارة القاهرة والقيام بالرحلات النيلية، أو زيارة الساحل الشمالي وواحة سيوة، موجهاً الدعوة لمنظمي الرحلات إلى التوسع في الترويج لهذه البرامج المتكاملة التي تعكس ثراء المقصد المصري.

وأشار كذلك إلى أن الدراسات الخاصة بقياس رضا الزائرين أظهرت أن أبرز عناصر القوة التي يتميز بها المقصد المصري تتمثل في تنوع المنتج السياحي، وأصالة التجربة، والأكلات المصرية التقليدية، إلى جانب اهتمام الوزارة المستمر بتحسين تجربة السائح، مستعرضاً في هذا الإطار مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة.

ومن جانبهم، أكد مسئولو الشركات الإيطالية أن برامج السياحة الثقافية إلى مصر تحقق أداءً جيداً، وأن البرامج التي تجمع بين أكثر من تجربة سياحية تحظى بإقبال متزايد من السائح الإيطالي، الذي يفضل المزج بين الاستجمام والرحلات الاستكشافية، مثل الجمع بين زيارة مرسى علم وأسوان.

كما أشادوا بتنوع المنتج السياحي المصري باعتباره أحد أهم المزايا التنافسية للمقصد المصري، مثمنين على التعاون الوثيق مع شركائهم في مصر.

وأضافوا أن العائلات تمثل شريحة رئيسية من عملاء عدد من الشركات، مؤكدين أن مصر نجحت في الحفاظ على جاذبيتها لهذه الفئة خلال العام الجاري.

وأشاروا إلى أنه، رغم التحديات التي فرضتها الأوضاع في الشرق الأوسط وما صاحبها من ارتفاع في تكاليف وقود الطائرات، فإن مؤشرات الحجوزات شهدت تحسناً ملحوظاً منذ الأسبوع الماضي، مؤكدين أن مصر حققت أداءً أفضل من العديد من المقاصد السياحية المنافسة، وأنها لم تتأثر بالأحداث الإقليمية بالقدر الذي تأثرت به وجهات أخرى.

كما أعرب ممثلو إحدى الشركات عن اعتزامهم تنظيم رحلة للعاملين بها إلى مصر خلال شهر ديسمبر المقبل للمشاركة في الماراثون الذي سيقام بمنطقة أهرامات الجيزة، على أن يتضمن البرنامج أيضاً زيارة المتحف المصري الكبير.

وقد حضر هذه اللقاءات الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و رنا جوهر، مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل، معاون الوزير للطيران والمتابعة، و عماد فتحي، رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و محمد فوزي، مسئول السوق الإيطالي بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

