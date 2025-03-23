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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في الحلقة الـ 7 من «الغاوي».. تامر شلتوت يخطط لخيانة أحمد مكي

الغاوي
الغاوي
شروق سلامة

حاول النجم تامر شلتوت في الحلقة السابعة من مسلسل "الغاوي" أن يُحدث وقيعة بين محمد لطفي وأحمد مكي، حيث عرض على لطفي الحصول على الساعة من مكي وبيعها، وفي المقابل سيحصل لطفي على مبلغ كبير من المال.

وأخبر شلتوت أن الساعة تساوي 40 مليون دولار، وأن نصيب لطفي من بيعها 20 مليون دولار، إلا أن محمد لطفي رفض خيانة مكي، وأخبره أنه بالنسبة له مثل ابنه، ولا يمكن أن يخونه.

المسلسل يتكوّن من 15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة سينرجي. يضم العمل مجموعة من النجوم، منهم أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، وأحمد بدير، بالإضافة إلى تامر شلتوت الذي يظهر كأحد الشخصيات الرئيسية.

تدور قصة المسلسل في إطار شعبي حول شخصية "شمس العدوي"، الذي يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة. يقرر شمس التوبة عن البلطجة والجريمة التي كان يمارسها مع أصدقائه، لكن حياته تنقلب رأسًا على عقب عندما يتعرض أحد أصدقائه للظلم.

الغاوي احمد مكي تانر شلتوت مسلسل الغاوي

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