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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محترف مصري جديد يقترب من دوري روشن السعودي

أحمد حجازي
أحمد حجازي
رباب الهواري

يشهد دوري روشن السعودي في الموسم الحالي مشاركة اثنين من المحترفين المصريين، هما محمد شريف مهاجم الخليج وهداف الأهلي السابق، وطارق حامد لاعب وسط ضمك ونجم الزمالك السابق.

ومع اقتراب الموسم الجديد، من المتوقع أن ينضم محترف مصري ثالث، وهو المدافع المخضرم أحمد حجازي، الذي يلعب حاليًا في صفوف نيوم، الفريق الذي يقترب بشدة من الصعود إلى دوري روشن.

نيوم يقترب من الصعود

يتصدر نيوم جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي (دوري يلو) برصيد 57 نقطة، متفوقًا بفارق 8 نقاط على الحزم صاحب المركز الثاني، و10 نقاط عن النجمة صاحب المركز الثالث. وبما أن صاحبي المركزين الأول والثاني يتأهلان مباشرة لدوري روشن، فإن نيوم يحتاج إلى 14 نقطة فقط من 24 متاحة لضمان التأهل، وهو هدف يبدو في متناول الفريق بالنظر إلى مستواه المميز هذا الموسم.

حجازي يعود لدوري روشن

يعد أحمد حجازي أحد الركائز الأساسية في دفاع نيوم، حيث شارك في معظم مباريات الفريق، باستثناء فترة الإصابة. وكان اللاعب قد خاض تجربة ناجحة مع الاتحاد قبل انتقاله إلى نيوم مطلع الموسم الحالي.

نيوم حاول ضم زيزو

جدير بالذكر أن نيوم كان قد قدم عرضًا قيمته 6 ملايين دولار لضم أحمد مصطفى زيزو، نجم الزمالك، في بداية الموسم، لكن إدارة النادي المصري رفضت العرض.

بذلك، قد يكون دوري روشن السعودي على موعد مع محترف مصري جديد في الموسم المقبل، ليواصل اللاعبون المصريون ترك بصمتهم في الكرة السعودية

أحمد حجازى محمد شريف دورى روشن طارق حامد اخبار الرياضة

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