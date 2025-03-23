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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العثور على المدعية العامة الأمريكية ميتة بعد شهرين من استقالتها

المدعية العامة الأمريكية السابقة للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا
المدعية العامة الأمريكية السابقة للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا
أخبار العالم

أفادت صحيفة ذا هيل اليوم بأنه تم العثور على جيسيكا أبر، المدعية العامة الأمريكية السابقة للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، ميتة في منزلها بمدينة الإسكندرية بولاية فرجينيا، صباح السبت.

وكانت أبر، البالغة من العمر 43 عامًا، قد تولت منصبها بعد ترشيحها من قبل الرئيس الامريكي السابق جو بايدن في عام 2021، إلا أنها استقالت من منصبها في يناير 2025.

ووفقًا لبيان صادر عن إدارة الشرطة، استجاب الضباط لبلاغ حول امرأة فاقدة للوعي في المبنى 900 من شارع بيفرلي درايف، حوالي الساعة 9:18 صباحًا. 

وعند وصولهم إلى الموقع، عثروا على جثة امرأة، والتي تم التعرف عليها لاحقًا على أنها جيسيكا أبر، بعد إخطار أفراد أسرتها. وأكدت الشرطة أن التحقيق في الحادث لا يزال جاريًا وفقًا للبروتوكولات المعتمدة.

من هي جيسيكا أبر؟
بدأت جيسيكا أبر مسيرتها المهنية في المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا عام 2009، حيث عملت كمساعدة مدعٍ عام أمريكي. ثم شغلت منصب مستشارة لمساعد المدعي العام في القسم الجنائي بوزارة العدل خلال الفترة من 2015 إلى 2016، حيث ساهمت في قضايا مهمة على المستوى الفيدرالي.

ولا تزال ملابسات وفاتها قيد التحقيق، وسط متابعة واسعة من الجهات الرسمية والإعلامية.

صحيفة ذا هيل جيسيكا أبر المدعية العامة الأمريكية ولاية فرجينيا بيفرلي درايف جثة امرأة

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