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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بطولة أبطال مصر الدولية للشطرنج تعود فى نسختها الثالثة أبريل المقبل

محمد عزت
محمد عزت
إسراء أشرف

في إطار خطط دعم أبطال مصر  وتطوير المواهب المصرية يستعد الإتحاد المصرى للشطرنج برئاسة اللواء مختار عمارة  لتنظيم النسخة الثالثة من بطولة أبطال مصر الدولية للشطرنج خلال شهر أبريل المقبل وذلك استمرارًا لجهوده فى دعم وتطوير رياضة الشطرنج .

وشهدت النسخة الثانية من بطولة أبطال مصر الدولية للشطرنج والتى أقيمت فى منافسات الشطرنج الخاطف بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة تنافسًا قويًا تحت إشراف الكابتن إبراهيم حفنى رئيس لجنة المسابقات ومدير البطولة.

وأسفرت النتائج عن تتويج الدولى محمد عزت بالمركز الأول ليتوّج بكأس البطولة وسط مشاركة مكثفة من أكثر من 160 لاعبًا من مختلف أنحاء الجمهورية.

وتأتي هذه بطولة أبطال مصر الدولية للشطرنج ضمن سلسلة من المنافسات التى تهدف إلى رفع مستوى اللاعبين المصريين حيث يتأهل أبطال كل نسخة من البطولة إلى تصفيات خاصة تجمعهم مع أصحاب التصنيفات العالية فى الشطرنج السريع والخاطف ومن المقرر أن يتأهل الفائز النهائي لتمثيل مصر فى بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف والمقررة إقامتها في قطر عام ٢٠٢٥.

وفى إطار توفير فرص متكافئة للمواهب المصرية تقرر أنه ف  حال فوز نفس اللاعب بالبطولات المقبلة  سيتم منح المقعد التالى للاعب الأفضل بعده فى الترتيب لضمان مشاركة أوسع لمزيد من اللاعبين المصريين فى التصفيات النهائية.

محمد عزت الشطرنج بطولة الشطرنج الدولية بطولة أبطال مصر الدولية للشطرنج

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