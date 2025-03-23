صواريخ العيد.. الداخلية تضبط 4 ملايين قطعة ألعاب نارية بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته أكثر من 4 ملايين قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.

4 ملايين قطعة ألعاب نارية بالفيوم

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه داخل الورشة ، وبحوزته (4,250 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها ، وتكثيف الجهود لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها وترويجها .