دفاع مضيفة طيران التجمع يقدم تقريرا صادرا من مستشفى العباسية

استمعت محكمة استئناف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، إلى طلبات دفاع مضيفة طيران التجمع المتهمة بقتل ابنتها في القاهرة الجديدة.

محاكمة مضيفة طيران التجمع

وقدم دفاع "أميرة ح." المعروفة إعلاميًا بـ"المضيفة التونسية"، لهيئة محكمة مستأنف جنايات القاهرة، حافظة مستندات تحتوي على صورة ضوئية من تقرير الطب الشرعي الصادر بحق المتهمة "هناء ح." قاتلة ابنها في الشرقية، في القضية رقم 844 لسنة 2023 كلي الزقازيق.

واثبت تقرير مستشفي العباسية أن المتهمة مسؤولة عن تصرفاتها وسلامتها العقلية، على خلاف الحقيقة التي أكدتها اللجنة الخماسية المشكلة من اساتذة الطب النفسي بجامعة الزقازيق، وقضت المحكمة ببراءة المتهمة بناءًا على ذلك.

كما قدم دفاع المتهمة حافظة مستندات تحتوي على صورة ضوئية من حكم محكمة جنايات الزقازيق في القضية رقم 844 لسنة 2023، ببراءة المتهمة بقتل ابنها وإيداعها في مستشفى نفسي.

وأكد المحامي في التقرير، أن هيئة المحكمة قضت بالبراءة.