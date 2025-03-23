534 يومًا من الإبادة في غزة.. أرقام تفضح وحشية الاحتلال

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تحديثًا للبيانات والإحصائيات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي المستمر منذ 534 يومًا، والذي أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

حصيلة الشهداء والضحايا:

61,221 شهيدًا ومفقودًا، بينهم 50,021 شهيدًا موثقًا في المستشفيات.

أكثر من 11,200 مفقود، بينهم شهداء لم تصل جثامينهم إلى المستشفيات.

17,954 شهيدًا من الأطفال، و12,365 شهيدة من النساء.

274 مولودًا استشهدوا خلال العدوان، و876 رضيعًا دون العام الأول استشهدوا.

52 شهيدًا بسبب الجوع وسوء التغذية، و17 آخرون بسبب البرد القارس في الخيام، بينهم 14 طفلًا.

2,165 عائلة أُبيدت بالكامل من السجل المدني، بإجمالي 6,161 شهيدًا.

5,064 عائلة لم يتبق منها سوى فرد واحد، بعد أن تجاوز عدد شهدائها 9,272 شهيدًا.

206 صحفيين استشهدوا برصاص الاحتلال.

1,394 من الطواقم الطبية استشهدوا، إضافة إلى 105 من أفراد الدفاع المدني.

743 من عناصر تأمين المساعدات الإنسانية استشهدوا في 154 هجومًا إسرائيليًا.

360 عاملًا في المجال الصحي تم اعتقالهم، بينهم 3 أطباء تم تصفيتهم داخل السجون.

2 مليون فلسطيني نازح داخل غزة.

39,384 طفلًا فقدوا أحد الوالدين أو كليهما.

3,500 طفل مهددون بالموت بسبب الجوع وسوء التغذية.

12,500 مريض سرطان يواجهون الموت بسبب منع العلاج.

22,000 مريض بحاجة للعلاج خارج غزة.

أكثر من 2.1 مليون حالة مرضية معدية بسبب التهجير.

88% من البنية التحتية مدمرة.

165,000 وحدة سكنية مدمرة بالكامل، و115,000 وحدة غير صالحة للسكن.

139 مدرسة وجامعة دُمرت بالكامل، و359 أخرى تعرضت لدمار جزئي.

825 مسجدًا دُمر بالكامل، و3 كنائس استُهدفت.

100,000 طن من المتفجرات أُلقيت على قطاع غزة.

41 مليار دولار خسائر أولية مباشرة جراء العدوان.

7 مقابر جماعية داخل المستشفيات، تم استخراج 527 جثمانًا منها.

226 مركز إيواء للاجئين تعرضت للهجوم.

34 مستشفى و80 مركزًا صحيًا أُخرجت عن الخدمة.

تظهر هذه الإحصائيات حجم الكارثة الإنسانية التي سبّبها العدوان الإسرائيلي المستمر، في ظل صمت دولي وتقاعس عن وقف الجرائم ضد المدنيين في غزة.