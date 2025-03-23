موعد إجازة شم النسيم 2025 وجدول العطلات الرسمية خلال العام

يحتفل المصريون بـ عيد شم النسيم 2025 كل عام من خلال القيام بالعديد من الأنشطة مثل الذهاب في الحدائق العامة والمتنزهات، ولذلك تكثر عمليات البحث حول موعد إجازة شم النسيم 2025.

موعد شم النسيم

يوافق موعد قدوم شم النسيم 2025 يوم الاثنين 21 أبريل، وفقًا للحسابات الفلكية، كما انه إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.

موعد إجازة شم النسيم 2025

لجأت الحكومة المصرية إلى ترحيل بعض الإجازات الرسمية التي تصادف منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي، بهدف منح الموظفين عطلة طويلة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، ومن المتوقع أن يتم ترحيل إجازة شم النسيم 2025 إلى يوم الخميس 24 أبريل.

جدول العطلات الرسمية في 2025

- إجازة عيد الفطر الموافق يوم الأحد 30 مارس 2025.

- إجازة ثاني أيام عيد الفطر الموافق يوم الإثنين 31 مارس 2025.

- إجازة ثالث أيام عيد الفطر الموافق يوم الثلاثاء 1 أبريل 2025.

- عيد شم النسيم الموافق يوم الإثنين 21 أبريل 2025.

- عيد تحرير سيناء الموافق يوم الجمعة 25 أبريل 2025.

- عيد العمال الموافق يوم الخميس 1 مايو 2025.

- إجازة وقفة عرفات الموافق يوم الخميس 5 يونيو 2025.

- إجازة عيد الأضحى الموافق يوم الجمعة 6 يونيو 2025.

- إجازة ثاني أيام عيد الأضحى الموافق يوم السبت 7 يونيو 2025.

- إجازة ثالث أيام عيد الأضحى الموافق يوم الأحد 8 يونيو 2025.

- إجازة رابع أيام عيد الأضحى الموافق يوم الإثنين 9 يونيو 2025.

- رأس السنة الهجرية الموافق يوم الخميس 26 يونيو 2025.

- ذكرى ثورة 30 يونيو الموافق يوم الاثنين 30 يونيو 2025.

- عيد ثورة 23 يوليو الموافق يوم الأربعاء 23 يوليو 2025.

- المولد النبوي الشريف الموافق يوم الخميس 4 سبتمبر 2025.

- عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر) الموافق يوم الإثنين 6 أكتوبر 2025.