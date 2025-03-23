في ذكراها.. أبلة فضيلة زاملت فاتن حمامة وصاحبت أم كلثوم

تحل اليوم الأحد 23 مارس، الذكرى الثانية لرحيل الإعلامية الكبيرة أبلة فضيلة، التي ولدت في 4 أبريل، عام 1929، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2023، عن عمر يناهز الـ 93 عاما.

أبلة فضيلة وحياتها

ولدت فضيلة توفيق عبد العزيز، لأب مصرى وأم تركية، وكان ترتيبها الأول بين ثلاث بنات وولد، وهى شقيقة الفنانة الراحلة محسنة توفيق، واشتهرت باسم أبلة فضيلة، بسبب برامجها الشهيرة للأطفال.

درست أبلة فضيلة، بمدرسة الأميرة فريال، ودرست معها بنفس المدرسة الفنانة فاتن حمامة، وكان والدها سكرتير المدرسة.

أبلة فضيلة والمحاماة

التحقت أبلة فضيلة، بكلية الحقوق، لرغبة أسرتها، وكان دفعتها ذاخرة بالأسماء الرنانة، مثل: الدكتور أسامة الباز والدكتور عاطف صدقي والدكتور فتحي سرور، إلا أنها لم تحظى بنصيب وافر في مجال المحاماة التي عملت به لمدة 24 ساعة فقط.

وقد انضمت أبلة فضية، بعد تخرجها لمكتب حامد باشا زكي، وفي إحدى القضايا التي جاءت للمكتب حاولت الصلح بين الخصوم، ليؤكد لها حامد زكي أنها لا تصلح للعمل بالمحاماة.

أبلة فضيلة ومشوارها

وبعد ذلك التحقت أبله فضيلة، بالإذاعة المصرية، فوجدت أمامها الإذاعى القدير محمد محمود شعبان "بابا شارو" وطلبت منه التخصص فى مجال الأطفال، ولكنها مرت في بداية عملها بفترة قراءة النشرات، حتى حانت اللحظة التى تمنتها، حيث انتقل بابا شارو إلى التليفزيون، وهو ما جعل الفرصة سانحة أمامها لتقديم برامج الأطفال.

أول برنامج قدمته أبلة فضيلة على الإذاعة كان اسمه "س و ج"، استضافت فيه كبار الفنانين والمشاهير وقتها، وأشهر لقاء لها كان مع كوكب الشرق أم كلثوم، رغم اعتراض الأخيرة على إجراء المقابلة بحجة أن «فضيلة» إذاعية مبتدئة آنذاك، لكن سرعان ما كونت صداقة قوية معها.

تميزت أبلة فضيلة، بعذوبة صوتها وأدائها الجميل الذى وصل إلى قلب وعقل الأطفال مباشرة، خلال سردها الحكايات والقصص التعليمية لهم، لتجذب الملايين منهم وتساعد الوالدين بشكل إيجابى فعال على ترسيخ القيم والمبادئ التربوية لدى أبنائهم، لتصبح "أبلة فضيلة" أشهر مقدمة برامج للأطفال.