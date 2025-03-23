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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فقرة التليفون .. محمد رمضان يهدي مواطنا 200 ألف جنيه

مدفع رمضان
مدفع رمضان
محمد القاضي

منح الفنان محمد رمضان، خلال حلقة اليوم من برنامج مدفع رمضان، المذاع عبر قناة "دى إم سى"، خلال فقرة التليفون، مبلغ 200 ألف جنيه للرقم الفائز.


وأجرى الفنان محمد رمضان، اتصالا على الهواء مع رقم الهاتف الفائز، معلقا: “أول واحد يصدق أن أنا محمد رمضان.. ألف مبروك رقمك كسب 200 ألف جنيه”.

ووجه الفائز حديثه للفنان محمد رمضان، قائلا: “لو جيت القرية عندنا هتلاقي القرية كلها بتستقبلك”، ليرد محمد رمضان، قائلا: دول أهلي وناسي أنا صنع ربنا ثم أنتم.

رد الجميل

أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته بإطلاق برنامجه الجديد "مدفع رمضان"، الذي يُعرض على قناة DMC، مؤكدًا أن البرنامج يمثل طريقة بسيطة لرد الجميل لجمهوره الذي دعمه طوال مسيرته.

وفي أولى حلقات البرنامج، قال رمضان: "اعتبروا البرنامج جزء بسيط من رد جميلكم عليا، وفيه فقرات كتير، وكل فقرة بحبها أكتر من التانية، والكل هيتبسط".

برنامج يجوب مصر لإسعاد الجمهور
وأكد رمضان أن برنامج "مدفع رمضان" تم صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصري، كاشفًا أنه عند تعاقده مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قال لهم: "أنا جاهز أروح كل شبر في مصر علشان نفرح الناس".

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