عايزة إثبات.. رد مفاجئ من فتاة بعد فوزها بـ200 ألف جنيه في مدفع رمضان

منح الفنان محمد رمضان، خلال حلقة اليوم من برنامج مدفع رمضان، المذاع عبر قناة "دى إم سى"، خلال فقرة التليفون، مبلغ 200 ألف جنيه للرقم الفائز.

جائزة مدفع رمضان

وأجرى الفنان محمد رمضان، اتصالا على الهواء مع رقم الهاتف الفائز، لترد فتاة تدعى «سارة» حيث تفاجئت من اتصال محمد رمضان بها، معلقة: عايزة إثبات إنك محمد رمضان".

وغنى الفنان محمد رمضان للفتاة بعض أغانيه، إذ فرحت الفتاة التي تدرس في الصف الثالث الثانوي، بخبر فوزها.

رد الجميل

أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته بإطلاق برنامجه الجديد "مدفع رمضان"، الذي يُعرض على قناة DMC، مؤكدًا أن البرنامج يمثل طريقة بسيطة لرد الجميل لجمهوره الذي دعمه طوال مسيرته.

وفي أولى حلقات البرنامج، قال رمضان: "اعتبروا البرنامج جزء بسيط من رد جميلكم عليا، وفيه فقرات كتير، وكل فقرة بحبها أكتر من التانية، والكل هيتبسط".

برنامج يجوب مصر لإسعاد الجمهور

وأكد رمضان أن برنامج "مدفع رمضان" تم صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصري، كاشفًا أنه عند تعاقده مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قال لهم: "أنا جاهز أروح كل شبر في مصر علشان نفرح الناس".