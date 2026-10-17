اشتباكات في ميلانو بين متظاهرين والشرطة الإيطالية احتجاجا على غلاء المعيشة

شهدت مدينة ميلانو الإيطالية اشتباكات خلال مسيرة لمتظاهرين مع الشرطة احتجاجا على غلاء المعيشة وسوء الرعاية الصحية العامة ما تسبب في وقوع إصابات.

وألقى متظاهرون خلال المسيرة الحجارة وألعاب نارية على الشرطة ما تسبب في إلحاق أضرار بعدد من المركبات، وتصدت قوات الأمن بخراطيم المياه وإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وأغلقت المتاجر أبوابها وأغلقت محطة مترو دومو "الكاتدرائية" المركزية خلال الاشتباكات التي أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص واعتقال عدد منهم.

وقال نائب رئيس الوزراء الإيطالي أنطونيو تاياني -في تغريدة على منصة "إكس" اليوم السبت- إن الحق في التظاهر وحريته حقان مقدسان، وكذلك حق جميع المواطنين في الأمان، وحق أجهزة إنفاذ القانون في تجنب الاعتداء.

وأضاف أن العنف والتخريب أمران غير مقبولين مطلقا وتجب إدانتهما في ميلانو وبولونيا وتورينو وغيرها من المدن التي شهدت أعمال شغب في الساعات الأخيرة، معربا عن تضامنه الكامل مع الشرطة.