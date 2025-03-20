حل سؤال مدفع رمضان الحلقة 20 .. البرنامج الذي يقدمه الفنان محمد رمضان وقت الإفطار في رمضان 2025 على شاشة دي إم سي، يحظى ببحث على مواقع التواصل ومنصة جوجل، للفوز بالجائزة البالغة 300 ألف جنيه.

سؤال مدفع رمضان الحلقة 20

في نهاية الحلقة 20 من برنامج مدفع رمضان، طرح محمد رمضان سؤال المسابقة على المشاهدين قائلًا:

«في حلقة النهاردة، كلمة أكثر اتقالت كام مرة، والأخيرة محسوبة؟»

إجابة سؤال مدفع رمضان اليوم

بعد متابعة الحلقة والتدقيق في الحوار، كانت الإجابة الصحيحة على سؤال الحلقة «16 مرة»، حيث تم ذكر كلمة «أكثر» 16 مرة خلال الحلقة، بما في ذلك المرة الأخيرة.

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طريقة الاشتراك ومتابعة إجابة سؤال مدفع رمضان اليوم الحلقة 20

في كل حلقة يجري اختيار الفائزين عبر 3 فقرات رئيسية:

1- الفقرة الأولى: يتم الإعلان عن الفائز الأول في بداية الحلقة.

2- الفقرة الثانية: يتم اختيار رقم عشوائي ليحصل صاحبه على 200 ألف جنيه.

3- الفقرة الثالثة: يُطرح سؤال عشوائي، والجائزة الكبرى 100 ألف جنيه للفائز الذي يجيب على نحو صحيح.

رقم الاشتراك في برنامج مدفع رمضان 2025

للمشاركة في مسابقة مدفع رمضان، يمكن إرسال إجابة السؤال اليومي عبر SMS إلى الرقم 2345.

تكلفة الرسالة: 1.5 جنيه فقط.

وأكد محمد رمضان أن الرقم يجري اختياره بشكل عشوائي لتسهيل عملية الاشتراك على الجمهور.

حل سؤال مدفع رمضان .. كم مرة وردت كلمة «أكثر» في الحلقة 20

تردد قناة DMC الناقلة لبرنامج «مدفع رمضان»

تردد قناة DMC على نايل سات

التردد: 12092

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: ⅚

تردد قناة DMC دراما على عرب سات

التردد: 12073

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: ⅚

موعد عرض برنامج »مدفع رمضان 2025»

يُعرض البرنامج يوميًا على قناة DMC في موعد الإفطار، الساعة 6: 00 مساءً بتوقيت القاهرة.

يتيح البرنامج للمشاهدين فرصة للفوز عبر إرسال الإجابات الصحيحة، حيث يجري إعلان أسماء الفائزين على الهواء مباشرة.

حل سؤال مدفع رمضان .. كم مرة وردت كلمة «أكثر» في الحلقة 20

مسابقات محمد رمضان 2025

يعلن محمد رمضان عن مسابقاته وجوائزه عبر حساباته الرسمية على فيسبوك، وإنستجرام، وتويتر، ما يتيح فرصة المشاركة لأكبر عدد من الجمهور، وتصل مجموع الجوائز المقدمة يوميًا إلى 300 ألف جنيه، ما يزيد من حماس المشاهدين للمشاركة والفوز.