قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأولمبية الدولية تعتمد إدراج الملاكمة في أولمبياد 2028
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم
حل سؤال مدفع رمضان.. كم مرة وردت كلمة «أكثر» في الحلقة 20
ماذا أفعل لو أذن الفجر وفي فمي أكل؟.. الإفتاء ترد
بعد اعتزال محمد سامي.. مي عمر تكشف حقيقة اعتزالها الفن
وسام أبو علي.. إجابة سؤال رامز إيلون مصر الحلقة 20
مبابي ضد مودريتش..التشكيل الرسمي لمواجهة فرنسا وكرواتيا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية
هدايا عيد الأم 2025 وأجمل ما يقال.. أفكار قيمة لست الحبايب
قناة مجانية تنقل مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026
العشر الأواخر من رمضان فضلها وكيفية إحيائها.. 3 أمور فعلها النبي لإدراك ليلة القدر
دعاء ليلة القدر مستجاب.. اللهم لا تصرفني منها إلا مغفور الذنب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حل سؤال مدفع رمضان.. كم مرة وردت كلمة «أكثر» في الحلقة 20

حل سؤال مدفع رمضان .. كم مرة وردت كلمة «أكثر» في الحلقة 20
حل سؤال مدفع رمضان .. كم مرة وردت كلمة «أكثر» في الحلقة 20
خدمات صدى البلد

حل سؤال مدفع رمضان الحلقة 20 .. البرنامج الذي يقدمه الفنان محمد رمضان وقت الإفطار في رمضان 2025 على شاشة دي إم سي، يحظى ببحث على مواقع التواصل ومنصة جوجل، للفوز بالجائزة البالغة 300 ألف جنيه. 

سؤال مدفع رمضان الحلقة 20

في نهاية الحلقة 20 من برنامج مدفع رمضان، طرح محمد رمضان سؤال المسابقة على المشاهدين قائلًا: 

«في حلقة النهاردة، كلمة أكثر اتقالت كام مرة، والأخيرة محسوبة؟»

إجابة سؤال مدفع رمضان اليوم

بعد متابعة الحلقة والتدقيق في الحوار، كانت الإجابة الصحيحة على سؤال الحلقة «16 مرة»، حيث تم ذكر كلمة «أكثر» 16 مرة خلال الحلقة، بما في ذلك المرة الأخيرة.

اقرأ أيضًا:

حل سؤال مدفع رمضان .. كم مرة وردت كلمة «أكثر» في الحلقة 20
حل سؤال مدفع رمضان .. كم مرة وردت كلمة «أكثر» في الحلقة 20

طريقة الاشتراك ومتابعة إجابة سؤال مدفع رمضان اليوم الحلقة 20

في كل حلقة يجري اختيار الفائزين عبر 3 فقرات رئيسية: 

1- الفقرة الأولى: يتم الإعلان عن الفائز الأول في بداية الحلقة.

2- الفقرة الثانية: يتم اختيار رقم عشوائي ليحصل صاحبه على 200 ألف جنيه.

3- الفقرة الثالثة: يُطرح سؤال عشوائي، والجائزة الكبرى 100 ألف جنيه للفائز الذي يجيب على نحو صحيح.

رقم الاشتراك في برنامج مدفع رمضان 2025

للمشاركة في مسابقة مدفع رمضان، يمكن إرسال إجابة السؤال اليومي عبر SMS إلى الرقم 2345.

تكلفة الرسالة: 1.5 جنيه فقط.

وأكد محمد رمضان أن الرقم يجري اختياره بشكل عشوائي لتسهيل عملية الاشتراك على الجمهور.

حل سؤال مدفع رمضان .. كم مرة وردت كلمة «أكثر» في الحلقة 20
حل سؤال مدفع رمضان .. كم مرة وردت كلمة «أكثر» في الحلقة 20

تردد قناة DMC الناقلة لبرنامج «مدفع رمضان»

 تردد قناة DMC على نايل سات

التردد: 12092

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: ⅚

تردد قناة DMC دراما على عرب سات

التردد: 12073

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: ⅚

موعد عرض برنامج »مدفع رمضان 2025»

يُعرض البرنامج يوميًا على قناة DMC في موعد الإفطار، الساعة 6: 00 مساءً بتوقيت القاهرة.

يتيح البرنامج للمشاهدين فرصة للفوز عبر إرسال الإجابات الصحيحة، حيث يجري إعلان أسماء الفائزين على الهواء مباشرة.

حل سؤال مدفع رمضان .. كم مرة وردت كلمة «أكثر» في الحلقة 20
حل سؤال مدفع رمضان .. كم مرة وردت كلمة «أكثر» في الحلقة 20

مسابقات محمد رمضان 2025

يعلن محمد رمضان عن مسابقاته وجوائزه عبر حساباته الرسمية على فيسبوك، وإنستجرام، وتويتر، ما يتيح فرصة المشاركة لأكبر عدد من الجمهور، وتصل مجموع الجوائز المقدمة يوميًا إلى 300 ألف جنيه، ما يزيد من حماس المشاهدين للمشاركة والفوز.

مدفع رمضان محمد رمضان حل سؤال مدفع رمضان رمضان 2025 سؤال مدفع رمضان الحلقة 20 إجابة سؤال مدفع رمضان اليوم طريقة الاشتراك ومتابعة إجابة سؤال مدفع رمضان اليوم الحلقة 20

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية، أحمد كاجوك

زيادة المعاشات بنسبة 25 % بدءا من إبريل.. تعرف على طريقة حسابها

عيد الفطر

البحوث الفلكية تعلن موعد عيد الفطر في مصر والدول العربية

صورة أرشيفية

بعد صرف الدعم الإضافي| 10 ملايين مستفيد من منحة رمضان.. تعرف على الضوابط والشروط

حالة الطقس

رياح وأمطار تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تسيطر على الطقس

إجازة عيد الفطر

العيد يوم الأحد أم الإثنين؟.. مفاجأة بشأن عدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

تعليمات عاجلة للمدارس بخصم درجات من الطلاب المتغيبين بدون عذر

سعر الذهب

الجرام يتخطى 5 آلاف جنيه رسميًا بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: أختلف مع تفسير الشيخ الشعراوي في توضيح الفرق بين "السنة" و"العام" بالقرآن

ترشيحاتنا

دعاء السجده

دعاء السجده.. كلمات مأثورة عن النبي رددها في صلاتك

دعاء الاستفتاح

دعاء الاستفتاح.. فوائد عظيمة للمصلي وهذه أفضل صيغة له

غدًا.. "الأوقاف" تفتتح 36 مسجدًا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

غدًا.. "الأوقاف" تفتتح 36 مسجدًا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

بالصور

مسلسل حكيم باشا الحلقة 20.. وفاة أحمد فؤاد سليم بعد توصية مصطفى شعبان

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

توفيت بعد صراعها مع المرض .. من هي خبيرة الموضة غدير العجباني ؟

من هي غدير العجباني؟
من هي غدير العجباني؟
من هي غدير العجباني؟

احذر.. تناول الفول يوميا على السحور يصيبك بمشكلات صحية خطيرة

مخاطر تناول الفول يوميًا على السحور
مخاطر تناول الفول يوميًا على السحور
مخاطر تناول الفول يوميًا على السحور

للعام الثامن| فنلندا أسعد دولة في العالم.. لهذا السبب

السعادة
السعادة
السعادة

فيديو

احمد سعد

بعربية فارهة هدية.. أحمد سعد يعلن عودته لأم بناته رسميا

الفريق أحمد خليفة رئيس الأركان

رئيس الأركان: خريجو معهد ضباط الصف المعلمين أحد الدعائم الرئيسية للقوات المسلحة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد تعليق الرئيس .. تفاصيل قرار حكومي رسمي يخص الدراما المصرية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

عودة الشتاء .. أمطار ورياح وبرودة .. تغير كبير في حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

المزيد