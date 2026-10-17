زيلينسكي: واشنطن تدرس عقد قمة ثلاثية مع قادة كييف وموسكو

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم /السبت/، عن أن المسؤولين الأمريكيين يعكفون حالياً على صياغة مقترح لعقد قمة ثلاثية تجمع بين قادة أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.

وأوضح زيلينسكي- في تصريحات للصحفيين - أن واشنطن تدرس بجدية خيارات متعددة لاستضافة هذه المفاوضات المباشرة على مستوى القادة؛ حيث تشمل الخيارات المطروحة قمة مجموعة العشرين المقبولة في الولايات المتحدة، أو إحدى دول الشرق الأوسط، أو إحدى الدول الأوروبية -وذلك وفق ما نقلته صحيفة كييف بوست الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني: "إن الولايات المتحدة تعمل على هذا الأمر، ولديهم مقترح لعقد اجتماع ثلاثي"، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع قد يعقد في إحدى دول الشرق الأوسط، حيث تذكر واشنطن كثيراً دولة الإمارات أو المملكة العربية السعودية، كما يمكن أن يعقد داخل الولايات المتحدة على هامش قمة مجموعة العشرين.

وأضاف زيلينسكي أن الحكومات الأوروبية بدأت هي الأخرى اتصالات دبلوماسية لبحث إمكانية استضافة هذه المشاورات رفيعة المستوى داخل أوروبا، غير أنه شدد في الوقت نفسه على أن كلاً من الجانبين الأمريكي والروسي لم يؤكدا رسمياً بعد المعايير النهائية أو الترتيبات الخاصة بهذه القمة.

واختتم زيلينسكي تصريحاته بالقول: "هناك أيضاً خيار استضافة القمة في دولة أوروبية، وقد بدأ الأوروبيون بالفعل اتصالاتهم بهذا الشأن، لكن لم تؤكد أي من الجهتين الروسية أو الأمريكية ذلك بعد، ولذا سنتحدث عن النتائج عندما تتوافر لدينا أي معطيات ملموسة".