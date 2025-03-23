"أجمل ناس" يرسم البسمة على وجوه المصريين في رمضان مع عمرو الليثي

تحت شعار "هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم"، انطلقت كاميرا برنامج "أجمل ناس" على قناة الحياة لتجوب محافظات مصر المختلفة، في لقاءات مميزة مع أصحاب المهن المختلفة لإلقاء الضوء على جهودهم وتكريمهم خلال شهر رمضان المبارك.

وفي إحدى الحلقات، التقى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي بعدد من العاملين في محل خضار، حيث تحدّثوا عن طبيعة عملهم خلال الشهر الكريم، مؤكدين أنهم يواصلون العمل قبل الإفطار وبعد صلاة التراويح وحتى قبيل أذان الفجر، لخدمة الأهالي وتلبية احتياجاتهم.

وأعرب الليثي عن شكره وتقديره لجهودهم المبذولة خلال شهر رمضان، مقدمًا لهم جوائز مالية تقديرًا لعطائهم.

ويُعرض برنامج "أجمل ناس" يوميًا خلال شهر رمضان، حيث يقدم جوائز مالية قيّمة لأهالينا في مختلف المحافظات، إلى جانب أكبر مسابقة معلوماتية على شاشات قنوات الحياة، مما يضفي أجواء من الفرح والمنافسة.

كما يُقدّم البرنامج فقرة "سيارة المفاجآت" التي تعمل على تحقيق الأمنيات ودعم الأهالي، بهدف رسم البسمة وإدخال السرور على قلوبهم خلال الشهر الفضيل.