طريقة عمل زربيان عدني من المطبخ اليمني

قدمت الشيف دعاء السمنودى، مقدمة برنامج سر الصنعة عبر قنوات بانوراما - PNC Food، طريقة زربيان عدني فهي من الأطباق اليمينة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق لا يقاوم.

مقادير زربيان عدني

3أوراك دجاج

(للتشويح)

4بطاطس مكعبات متوسطة

2ملعقة كبيرة ثوم مفروم

2كوب زبادي

زبدة

كزبرة جافة

قرفة بودر

زنجبيل بودر

كركم

كمون

ملح

فلفل أسود

(لعمل الأرز)

أرز بسمتى أبيض

زيت تحمير البصل

2عود قرفة خشب

2فص حبهان صحيح

2ورق لورا

ملح

فلفل أسود

(لتجميع الزربيان)

بصل جوليان محمر

كوب كزبرة مفرومة

فلفل أخضر حار صحيح

زعفران بودر



(طريقة التحضير)

فى حلة ساخنة على النار نضع زيت تحمير البصل وزبدة ونضع الدجاج ( تكون منزوعة الجلد ) ونشوحها جيدا مع الثوم ثم فى الخلاط نضع الزبادي والتوابل كلها وجزء من البصل المحمر ونضربهم مع بعض ثم نضيف الخليط على الدجاج المشوح ونضع البطاطس ونشوح كل المكونات مع بعضها

فى حلة أخري نضع الماء المغلي والمنكهات والأرز ونسلق الأرز نصف سلقة

(لتجميع الزربيان)

في حلة نضع طبقة من الأرز ثم طبقة من الدجاج المشوح مع الصوص ثم طبقة أخرى من الأرز والدجاج والبصل المحمر والكزبرة المفرومة ونضع على الوجه خليط من ( الزعفران والماء) ثم نضع على الوجه بصل محمر وكزبرة والفلفل الحار ونتركه حتى تمام التسوية ويقدم وبالهنا والشفا

