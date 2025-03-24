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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أسما إبراهيم تستعرض أناقتها بفستان باللون الأبيض| صور

أسما إبراهيم
أسما إبراهيم

حرصت الإعلامية أسما إبراهيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.


تفاصيل إطلالة أسما إبراهيم


خطفت أسما إبراهيم الأنظار بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأبيض الذي حمل بعض التطريزات البسيطة و الغير ميابغ فيها.
انتعلت أسما إبراهيم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض، وتزينت بمجموعة من المجوهرات والإكسسوارات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعحاب متابعيها على السوشيال ميديا.


ومن الناحية الجمالية، بدت أسما إبراهيم بخصلات شعرها المرفوع فهي من الصيحات التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

أسما إبراهيم الإعلامية أسما إبراهيم إطلالة أسما إبراهيم

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