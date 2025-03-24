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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

علامات تمدد الأوعية الدموية في الدماغ| لا ينبغي تجاهلها

الأوعية الدموية
الأوعية الدموية

تُعرِّف الخدمات الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة (NHS) تمدد الأوعية الدموية بأنه "انتفاخ" في أحد الأوعية الدموية في الدماغ، وهذا يحدث بسبب ضعف في جدار الأوعية الدموية ، كما يفسر الجسم السليم، غالبًا ما يظهر على شكل حبة توت معلقة على جذع ، والتي يمكن أن تتسرب أو تتمزق وتؤدي إلى نزيف في الدماغ - السكتة الدماغية النزفية، يمكن أن يجعلك تمدد الأوعية الدموية المتمزق عرضة للدخول إلى المستشفى أو الموت ، ولهذا يجب التعرف على الأعراض على الفور.


تمدد الأوعية الدموية في الدماغ المتمزق
وفقًا لمايو كلينك ، فإن تمدد الأوعية الدموية في الدماغ هو حالة طبية طارئة ، حيث يبدأ تمدد الأوعية الدموية في التسرب ويسبب النزيف، تشمل الأعراض الشائعة الصداع الشديد والغثيان والقيء وتيبس الرقبة والحساسية للضوء والنوبات وفقدان الوعي والارتباك، تمدد الأوعية الدموية الدماغية غير المتقطعة سليمة ولا تسبب عادة أي أعراض، تشمل الأعراض الشائعة مشاكل بصرية ، وألم فوق العين أو حولها ، وخدر أو ضعف في جانب واحد من وجهك ، وصعوبة التحدث ، والصداع ، وفقدان التوازن والمزيد.


الصداع المفاجئ والشديد
يمكن أن يتطور تمدد الأوعية الدموية في الدماغ في أي وعاء دموي في الجسم ، ولكن هناك منطقتان أكثر عرضة للإصابة، وتشمل هذه: الشريان الذي ينقل الدم بعيدًا عن القلب إلى باقي الجسم (الشريان الأورطي البطني) والدماغ، تسبب معظم تمدد الأوعية الدموية في الدماغ علامات وأعراضًا ملحوظة عند تمزق "الانتفاخ"، يمكن أن يؤدي النزيف إلى صداع مفاجئ يمكن أن يكون شديدًا ومؤلمًا. يصف NHS الصداع بأنه "صداع قصف الرعد".


تنميل في جانب واحد من الجسم أو الوجه
يعد "التنميل أو الضعف في جانب واحد من وجهك" من الأعراض الشائعة لتمدد الأوعية الدموية في الدماغ ، وفقًا لـ NHS. بالمقارنة مع تمدد الأوعية الدموية المتمزق أو "المتسرب" ، فإن تمدد الأوعية الدموية غير الممزق غالبًا ما يسبب خدرًا في جانب واحد من الوجه، ومع ذلك ، لاحظ أنه ليس كل خدر الوجه ناتجًا عن تمدد الأوعية الدموية،  يمكن أن يكون أيضًا علامة على شلل الوجه النصفي أو التصلب المتعدد (MS) أو السكتة الدماغية، تأكد من الحصول على تشخيص صحيح وكامل.


تدلي الجفن أو ازدواج الرؤية
من الأعراض الأخرى المرتبطة بتمدد الأوعية الدموية في الدماغ الاضطرابات البصرية ، مثل فقدان الرؤية أو الرؤية المزدوجة، ويصاحب ذلك ألم فوق وخلف إحدى العينين أو حدقة متوسعة.


من هو المعرض للخطر؟
وفقًا لمايو كلينك ، هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على خطر الإصابة بتمدد الأوعية الدموية الدماغية، وتشمل هذه: الشيخوخة ، وتدخين السجائر ، وارتفاع ضغط الدم ، وتعاطي المخدرات ، والإفراط في استهلاك الكحول. يمكن أن تؤدي إصابة سابقة في الرأس أو بعض التهابات الدم إلى زيادة خطر الإصابة بمشكلة في الدماغ.
المصدر: timesofindia

الأوعية الدموية تمدد الأوعية الدموية الدماغ

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