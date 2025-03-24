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تيك توك تواجه انتقادات حادة بعد انتشار فلتر Chubby.. ما القصة؟
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تيك توك تواجه انتقادات حادة بعد انتشار فلتر Chubby.. ما القصة؟

تيك توك
تيك توك
شيماء عبد المنعم

أزال تيك توك Tiktok، “فلتر” واسع الانتشار يجعل الأشخاص يظهرون وكأنهم قد اكتسبوا وزنا كبيرا، وذلك وسط ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي.

كان هذا الفلتر الذي اكتسب شعبية كبيرة، يعرف باسم كـ "Chubby"، يستخدم الذكاء الاصطناعي، لتحويل صور المستخدمين بحيث تظهر وكأنهم قد زادوا في الوزن بشكل ملحوظ.

تيك توك تزيل فلتر Chubby

مع تزايد شعبيته، شارك العديد من المستخدمين صورا قبل وبعد استخدام فلتر "Chubby" على منصة تيك توك، حيث أعرب بعض الأشخاص، أنهم كانوا يستخدمونه؛ من أجل "تخويف" أنفسهم، من أجل الحفاظ على وزنهم الحالي.

الفلتر قوبل بانتقادات شديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حذر العديد من الخبراء من أن هذا المرشح قد يؤدي إلى عادات غير صحية فيما يتعلق بالطعام وممارسة الرياضة.


وقالت الدكتورة إيما بيكيت، عالمة الغذاء والتغذية، لـ BBC إنها شعرت أن اتجاه تيك توك كان "خطوة كبيرة إلى الوراء، فهو يعيد نشر نفس الصور النمطية السلبية عن الأشخاص في أجسام أكبر، وهو شيء يجب تجنبه بشدة".


وفي وقت لاحق، أوضح تيك توك، في بيان له، أن الفلتر تم تحميله بواسطة CapCut، وهو تطبيق منفصل عن تيك توك، ولكنه تابع أيضا Gلشركة الأم بايت دانس.


وقالت تيك توك إن الفلتر تم إزالته من المنصة، كما أكد المتحدث الرسمي باسم الشركة، أن مرشح الذكاء الاصطناعي لم يعد متاحا عبر التطبيق.

وعند البحث عن الفلتر؛ ظهر محتوى عن “إخلاء المسئولية” ينبه المستخدمين، قائلا: "أنت أكثر من وزنك، إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يعاني من مشكلات تتعلق بصورة الجسم أو الطعام أو ممارسة الرياضة؛ من المهم أن تعرف أن المساعدة متوفرة وأنت لست وحدك".

تيك توك TikTok Chubby فلتر الذكاء الاصطناعي فلتر Chubby

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