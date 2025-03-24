جهود أمنية لضبط متهم في سرقة 15 كيلو ذهب بالقطامية

تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لضبط المتهم الهارب فى جريمة سرقة 15 كيلو ذهب من مصنع مشغولات ذهبية بالقطامية.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بالقاهرة من مسئولى مصنع للمشغولات الذهبية كائن بدائرة القسم) بقيام عدد من الأشخاص يستقلون سيارة بالإستيلاء على كمية من المشغولات الذهبية وزنت 15 كيلو جرام مستخدمين أسلحة نارية ولاذوا بالفرار ، وذلك حال إستعداد عاملى المصنع لنقل تلك المشغولات لمنطقة الصاغة.

وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد مرتكبى الواقعة 7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة تم ضبط 6 من المتهمين "أحدهم عامل بالمصنع"، والعثور على (2 سيارة – بندقيتين "آلية ، خرطوش" المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة - المشغولات الذهبية المستولى عليها ) ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .



