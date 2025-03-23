النجار : اليوم نحتفى بالفضليات صاحبات الفضل نماذج العطاء والتضحية

القت دعاء النجار رليس لجنة المرأة عضو مجلس نقابة الصحفيين كلمة خلال الاحتفال بالام المثالية بالنقابة .

وقالت النجار شهر رمضان الكريم الذى يتزامن هذا العام مع شهر المرأة والإحتفال بعيد الأم ،فكل عام وكل أمرأة أمًا وأختا زوجةً وأبنة بكل خير فكل عبارات الشكر والثناء لن توفيهن حقهن حتى لو احتفلنا بهن كل يوم.

وتابعت :

أرحب بحضراتكم و بخالد البلشى نقيب الصحفيين وب جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين وبزملائى أعضاء المجلس ، وارحب بحضور عدد من الصديقات الفلسطينيات عضوات اتحاد المرأة الفلسطينية بجمهورية مصر العربية.

وقالت اليوم نحتفى بالفضليات صاحبات الفضل نماذج العطاء والتضحية ، فتحية لكل عظيمات مصر وللزميلات الصحفيات ولكل امرأة اختارت أن تكون السند، والحصن المنيع ومصدر الأمن والأمان والاستقرار.

وتابعت : تحية لصانعة الرجال، والعظماء، والأبطال، ولمَن أهدت الوطن فلذة كبدها شهيدًا ضحى بروحه ودمائه الذكية فداءً لوطنه، ودفاعًا عن أرضه وعرضه.



وأضافت تحية تقدير للمرأة الفلسطينية أيقونة الصمود والنضال فهى صانعة المناضلين والشهداء ، تحية للزميلات الصحفيات الفلسطينيات، اللاتى يتعرضن لعمليات قتل ممنهجة فى أكبر جريمة حرب ضد الصحافة، ومازلن يقدمن نموذجًا يحتذى به فى القيام بواجبهن المهنى، وإصرارهن على نشر معاناة شعبهن الصامد تحت الاحتلال، والحصار بالكلمة والصورة.

وأكدت من أجل كل ذلك قامت لجنة المرأة التى أشرف برئاستها وللعام الثانى على التوالى بتكريم النماذج العظيمة من حولنا وكلهن عظيمات ويستحقن كل تقدير واحترام وقامت اللجنة بتوجيه الدعوة لجميع المؤسسات الصحفية لاختيار نموذج من كل مؤسسة مشهود لها بالعطاء والتضحية والسمعة الطيبة بين زملاؤها فارسلت لنا هذا العام ٢٠ مؤسسة صحفية ترشيحها فى خطاب رسمى به حيثيات الاختار دون أى تدخل من اللجنة.

أحيت مطربة الأوبرا والممثلة سمية وجدى سوف حفل تكريم الأم المثالية بنقابة الصحفيين .

وقالت دعاء النجار السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين ومقرر لجنة المرأة، أن الفنانة سمية وجدى وفرقتها الموسيقية قدمت باقة من روائع زمن الفن الجميل ومنها أغنيات ست الحبايب وعيون القلب وبتونس بيك ومجموعة من الأغاني الطربية.

وأهدت نقابة الصحفيين، درع النقابة تقديرًا لما تقدمه من فن راقى.

كما كرمت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين، الأم المثالية بين الزميلات الصحفيات من المؤسسات الصحفية المختلفة لهذا العام، حيث قامت كل مؤسسة صحفية باختيار زميلة واحدة يراها زملاؤها أنها نموذج للأم المثالية دون تدخل من النقابة، كما تضمن الحفل تكريم عددٍ من نماذج العطاء النقابية والمهنية.