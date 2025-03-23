قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطاع الأعمال العام: إيرادات القابضة للتشييد تقترب من 16 مليار جنيه
بتروجت يهزم الزمالك 2-1 في كأس عاصمة مصر
جريمة صهيونية جديدة.. أول تعليق من حركة حماس علي إغتيال إسماعيل برهوم
مسلسل نص الشعب اسمه محمد الحلقة 9: مايان السيد تفسد العلاقة بين والدتها ورانيا يوسف
بتروجت يضيف الثاني أمام الزمالك في الوقت القاتل
مصر تستضيف اجتماعا دوليا لبحث وقف العدوان على غزة بحضور مسؤولين عرب وأوروبيين
باحثة سياسية: التطورات بلبنان مرتبطة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتشمل حزب الله
أحمد موسى: أمريكا ستقدم على قصف إيران في حالة واحدة.. فيديو
مؤسسة أبو العينين تواصل تقديم وجبات الإفطار لضيوف الرحمن بالجيزة
40 ألف مشجع.. أحمد موسى يناشد الجمهور لحضور مباراة مصر: المنتخب فى حاجة لكل مشجع
أحمد موسى: مبعوث ترامب للشرق الأوسط غابت عنه معلومات عن مصر.. ويجب أن يعرفها
زكاة الفطر في الإسلام.. لماذا شُرِعت وعلى من تجب ووقت إخراجها؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النجار : اليوم نحتفى بالفضليات صاحبات الفضل نماذج العطاء والتضحية

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

القت دعاء النجار رليس لجنة المرأة عضو مجلس نقابة الصحفيين كلمة خلال الاحتفال بالام المثالية بالنقابة .
وقالت النجار  شهر رمضان الكريم الذى يتزامن هذا العام مع شهر المرأة والإحتفال بعيد الأم ،فكل عام وكل أمرأة أمًا وأختا زوجةً وأبنة بكل خير فكل عبارات الشكر والثناء لن توفيهن حقهن حتى لو احتفلنا بهن كل يوم.

وتابعت :

أرحب بحضراتكم و بخالد البلشى نقيب الصحفيين  وب جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين وبزملائى أعضاء المجلس ، وارحب بحضور عدد من الصديقات الفلسطينيات عضوات اتحاد المرأة الفلسطينية بجمهورية مصر العربية.

وقالت اليوم نحتفى بالفضليات صاحبات الفضل نماذج العطاء والتضحية ، فتحية لكل عظيمات مصر وللزميلات الصحفيات ولكل امرأة اختارت أن تكون السند، والحصن المنيع ومصدر الأمن والأمان والاستقرار. 

وتابعت : تحية لصانعة الرجال، والعظماء، والأبطال، ولمَن أهدت الوطن فلذة كبدها شهيدًا ضحى بروحه ودمائه الذكية فداءً لوطنه، ودفاعًا عن أرضه وعرضه.  


وأضافت تحية تقدير  للمرأة الفلسطينية أيقونة الصمود والنضال فهى صانعة المناضلين والشهداء ، تحية للزميلات الصحفيات الفلسطينيات، اللاتى يتعرضن لعمليات قتل ممنهجة فى أكبر جريمة حرب ضد الصحافة، ومازلن يقدمن نموذجًا يحتذى به فى القيام بواجبهن المهنى، وإصرارهن على نشر معاناة شعبهن الصامد تحت الاحتلال، والحصار بالكلمة والصورة.

وأكدت من أجل كل ذلك قامت لجنة المرأة التى أشرف برئاستها وللعام الثانى على التوالى بتكريم النماذج العظيمة من حولنا وكلهن عظيمات ويستحقن كل تقدير واحترام وقامت اللجنة بتوجيه الدعوة لجميع المؤسسات الصحفية لاختيار نموذج من كل مؤسسة مشهود لها بالعطاء والتضحية والسمعة الطيبة بين زملاؤها  فارسلت لنا هذا العام  ٢٠ مؤسسة صحفية ترشيحها فى خطاب رسمى به حيثيات الاختار دون أى تدخل من اللجنة.

أحيت مطربة الأوبرا  والممثلة سمية وجدى سوف  حفل تكريم الأم المثالية بنقابة الصحفيين .

وقالت  دعاء النجار السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين ومقرر لجنة المرأة، أن الفنانة سمية وجدى وفرقتها الموسيقية قدمت باقة من روائع زمن الفن الجميل ومنها أغنيات ست الحبايب وعيون القلب وبتونس بيك ومجموعة من الأغاني الطربية.
وأهدت نقابة الصحفيين، درع النقابة تقديرًا لما تقدمه من فن راقى.

كما كرمت لجنة المرأة بنقابة الصحفيين،  الأم المثالية بين الزميلات الصحفيات من المؤسسات الصحفية المختلفة لهذا العام، حيث قامت كل مؤسسة صحفية باختيار زميلة واحدة يراها زملاؤها أنها نموذج للأم المثالية دون تدخل من النقابة، كما تضمن الحفل تكريم عددٍ من نماذج العطاء النقابية والمهنية.

نقابة الصحفيين الام المثالية احتفالية الام المثالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات رسميًا لـ4.5 مليون موظف بالحكومة هذا الموعد.. هتقبض كام؟

زيادة المرتبات رسميًا لـ4.5 مليون موظف بالحكومة هذا الموعد.. هتقبض كام؟

رئيس مجلس الوزراء

رسميا.. رئيس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر المبارك

مدبولي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات قبل العيد.. وهذا موعد الزيادة الجديدة

موعد صلاة عيد الفطر 2025 وعدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

موعد صلاة عيد الفطر 2025 .. وعدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

250 جنيها .. كل ما تريد معرفته عن منحة رمضان التموينية

250 جنيها.. كل ما تريد معرفته عن منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت أمس؟.. 7 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

قائمة أسعار السلع الحرة في الدعم الإضافي على بطاقات التموين

يستمر شهرين .. قائمة أسعار السلع الحرة في الدعم الإضافي على بطاقات التموين

تارا عماد

بعد تصريحات تارا عماد.. الإفتاء تحذر من عقوق الوالدين.. 6 أمور تصيب مرتكبها

ترشيحاتنا

الزهايمر

وداعا للخرف.. مشروب يحمي من الزهايمر وأمراض الدماغ

كحك العيد

كحك العيد البيتي 2025.. المقادير وطريقة التحضير

زوجة حمدي الميرغني

بالقفطان..زوجة حمدي الميرغني تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

بالصور

حكيم باشا الحلقة 23.. مصطفى شعبان يحصل على الزئبق الأحمر من المغارة

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 24 .. سما ابراهيم تجبر زوجها صبري فواز على طلاق جيهان خليل

صبري فواز وسما إبراهيم
صبري فواز وسما إبراهيم
صبري فواز وسما إبراهيم

خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد

خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد
خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد
خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد

وصفة مصرية لذيذة.. الفطير الشرقي بسجق المطاعم بأسهل طريقة

الفطير الشرقي بالسجق بتاع المطاعم
الفطير الشرقي بالسجق بتاع المطاعم
الفطير الشرقي بالسجق بتاع المطاعم

فيديو

احمد ماهر

رفض يعتذر للزعيم وقال لا حياء في الفن.. تصريحات جرئية للفنان احمد ماهر

اسرار أحمد السقا تكشف في حبر سري

جزء ثاني من مافيا و ركبي بتخبط في حالة واحده.. أسرار أحمد السقا |فيديو

أحمد عبدالعزيز

ملك الأفورة لقبي على السوشيال ميديا.. أحمد عبدالعزيز يكشف أسراره لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مَنْهَجُ اَلْأُمُوُمَةِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

المزيد