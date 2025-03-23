مش جديد.. حقيقة حصول الفنان سامح حسين على الإقامة الذهبية في الإمارات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر حصول الفنان سامح حسين وأسرته على الإقامة الذهبية في الإمارات بعد نجاح برنامج قطايف.

وانتشرت عدد من الفيديوهات والصور للفنان سامح حسين وأسرته أثناء وصولهم إلى الإمارات وتسلم الإقامة الذهبية دون نسبها إلى مصدرها.





في الوقت نفسه حصل الفنان سامح حسين على الإقامة الذهبية منذ حوالي عام ونصف وتحديدا في 2023 واحتفل بهذه الخطوة آنذاك.

ولم ينشر الفنان سامح حسين خبر حصوله من جديد على الإقامة الذهبية في الإمارات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.



وحاول موقع صدى البلد التواصل معه للحصول على نفي أو تأكيد للخبر، دون رد حتى الآن.

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرنامج "قطايف" للفنان سامح حسين.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في حفل الإفطار السنوي الذي نظمته القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان ويوم الشهيد والمحارب القديم.

وشدد الرئيس على ضرورة تنشئة الأجيال على القيم والأخلاق المصرية الأصيلة، مؤكدا على الدور الجوهري للإعلام في هذا المجال، إلى جانب دور الأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد والكنيسة في بناء مجتمع قوي، ووجه الحكومة إلى المشاركة في هذه الجهود من اجل بناء مواطن متمسك بمبادئ و ثوابت المجتمع.