قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطاع الأعمال العام: إيرادات القابضة للتشييد تقترب من 16 مليار جنيه
بتروجت يهزم الزمالك 2-1 في كأس عاصمة مصر
جريمة صهيونية جديدة.. أول تعليق من حركة حماس علي إغتيال إسماعيل برهوم
مسلسل نص الشعب اسمه محمد الحلقة 9: مايان السيد تفسد العلاقة بين والدتها ورانيا يوسف
بتروجت يضيف الثاني أمام الزمالك في الوقت القاتل
مصر تستضيف اجتماعا دوليا لبحث وقف العدوان على غزة بحضور مسؤولين عرب وأوروبيين
باحثة سياسية: التطورات بلبنان مرتبطة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتشمل حزب الله
أحمد موسى: أمريكا ستقدم على قصف إيران في حالة واحدة.. فيديو
مؤسسة أبو العينين تواصل تقديم وجبات الإفطار لضيوف الرحمن بالجيزة
40 ألف مشجع.. أحمد موسى يناشد الجمهور لحضور مباراة مصر: المنتخب فى حاجة لكل مشجع
أحمد موسى: مبعوث ترامب للشرق الأوسط غابت عنه معلومات عن مصر.. ويجب أن يعرفها
زكاة الفطر في الإسلام.. لماذا شُرِعت وعلى من تجب ووقت إخراجها؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مش جديد.. حقيقة حصول الفنان سامح حسين على الإقامة الذهبية في الإمارات

سامح حسين صورة متداولة
سامح حسين صورة متداولة
قسم الفن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر حصول الفنان سامح حسين وأسرته على الإقامة الذهبية في الإمارات بعد نجاح برنامج قطايف.

وانتشرت عدد من الفيديوهات والصور للفنان سامح حسين وأسرته أثناء وصولهم إلى الإمارات وتسلم الإقامة الذهبية دون نسبها إلى مصدرها.


في الوقت نفسه حصل الفنان سامح حسين على الإقامة الذهبية منذ حوالي عام ونصف وتحديدا في 2023 واحتفل بهذه الخطوة آنذاك.

ولم ينشر الفنان سامح حسين خبر حصوله من جديد على الإقامة الذهبية في الإمارات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.


وحاول موقع صدى البلد التواصل معه للحصول على نفي  أو تأكيد للخبر، دون رد حتى الآن.

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرنامج "قطايف" للفنان سامح حسين.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في حفل الإفطار السنوي الذي نظمته القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان ويوم الشهيد والمحارب القديم.

وشدد الرئيس على ضرورة تنشئة الأجيال على القيم والأخلاق المصرية الأصيلة، مؤكدا على الدور الجوهري للإعلام في هذا المجال، إلى جانب دور الأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد والكنيسة في بناء مجتمع قوي، ووجه الحكومة إلى المشاركة في هذه الجهود من اجل بناء مواطن متمسك بمبادئ و ثوابت المجتمع.

سامح حسين برنامج قطايف الإقامة الذهبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات رسميًا لـ4.5 مليون موظف بالحكومة هذا الموعد.. هتقبض كام؟

زيادة المرتبات رسميًا لـ4.5 مليون موظف بالحكومة هذا الموعد.. هتقبض كام؟

رئيس مجلس الوزراء

رسميا.. رئيس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر المبارك

مدبولي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات قبل العيد.. وهذا موعد الزيادة الجديدة

موعد صلاة عيد الفطر 2025 وعدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

موعد صلاة عيد الفطر 2025 .. وعدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

250 جنيها .. كل ما تريد معرفته عن منحة رمضان التموينية

250 جنيها.. كل ما تريد معرفته عن منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت أمس؟.. 7 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

قائمة أسعار السلع الحرة في الدعم الإضافي على بطاقات التموين

يستمر شهرين .. قائمة أسعار السلع الحرة في الدعم الإضافي على بطاقات التموين

تارا عماد

بعد تصريحات تارا عماد.. الإفتاء تحذر من عقوق الوالدين.. 6 أمور تصيب مرتكبها

ترشيحاتنا

مسلسل حكيم باشا

حكيم باشا الحلقة 23.. مصطفى شعبان يحصل على الزئبق الأحمر من المغارة

صبري فواز وسما إبراهيم

مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 24 .. سما ابراهيم تجبر زوجها صبري فواز على طلاق جيهان خليل

جانب من المضبوطات

ضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بمراكز الحسينية وكفر وأولاد صقر

بالصور

حكيم باشا الحلقة 23.. مصطفى شعبان يحصل على الزئبق الأحمر من المغارة

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 24 .. سما ابراهيم تجبر زوجها صبري فواز على طلاق جيهان خليل

صبري فواز وسما إبراهيم
صبري فواز وسما إبراهيم
صبري فواز وسما إبراهيم

خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد

خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد
خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد
خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد

وصفة مصرية لذيذة.. الفطير الشرقي بسجق المطاعم بأسهل طريقة

الفطير الشرقي بالسجق بتاع المطاعم
الفطير الشرقي بالسجق بتاع المطاعم
الفطير الشرقي بالسجق بتاع المطاعم

فيديو

احمد ماهر

رفض يعتذر للزعيم وقال لا حياء في الفن.. تصريحات جرئية للفنان احمد ماهر

اسرار أحمد السقا تكشف في حبر سري

جزء ثاني من مافيا و ركبي بتخبط في حالة واحده.. أسرار أحمد السقا |فيديو

أحمد عبدالعزيز

ملك الأفورة لقبي على السوشيال ميديا.. أحمد عبدالعزيز يكشف أسراره لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مَنْهَجُ اَلْأُمُوُمَةِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

المزيد