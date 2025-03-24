تعرضت لانهيار عصبي.. كيف تلقت أرملة الملحن الراحل محمد رحيم خبر وفاته

أكدت أنوسة كوتة، مدربة الأسود، وأرملة الملحن محمد رحيم ، أن فترة ما بعد وفاة زوجي الراحل محمد رحيم صعبة، مشيرة إلى أنها مفتقدة جميع الأجواء والمناسبات التي كانت تجمعهما معا.

وكشفت أنيسة كوتة، خلال لقاء لها لبرنامج "سابع سما"، عبر فضائية "النهار"، عن تفاصيل هامة قبل وفاة زوجها، قائلة "أنه خلال عملي اتصلت أكثر من مرة على زوجي ولكنه لم يرد، واتصلت بالمساعد الخاص بي بأن يذهب إليه وعند صوله قال “يا نهار اسود وقفل في وشي”.

وتابعت مدربة الأسود، و زوجة الملحن محمد رحيم ، أنه “من الصدمة اتصلت بعيلتي عشان يروحوا وهما كانوا عارفين خبر الوفاة، وأنا مكنتش عارفة وكنت أخر من يعلم”.

فترة طويلة

وأشارت إلى أنه تعرضت لصدمة انهيار عصبي بعد علمي بوفاة زوجي، وحصلت على علاج لفترة طويلة.