لأول مرة.. حجم صناعة الأدوية والصحة في بكين يتجاوز تريليون يوان

أعنلت لجنة العلوم والتكنولوجيا ببلدية بكين ولجنة إدارة حديقة تشونغقوانتسون للعلوم والتكنولوجيا مؤخرا، إن إجمالي صناعة الأدوية والصحة في العاصمة الصينية بلغ 1.06 تريليون يوان (حوالي 146 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 8.7 في المائة لتصبح أول مدينة في الصين تتجاوز صناعة الأدوية والصحة فيها حاجز التريليون يوان.

ونفذت بكين ثلاث جولات متتالية من "خطط العمل" لتسريع الابتكار التعاوني في الطب والصحة منذ عام 2018، فيما جاء هذا الاختراق نتيجة جهود طويلة الأجل.

إنجازات ابتكارية

وستُسرّع بكين في المستقبل تحقيق إنجازات ابتكارية في مجال الأدوية والأجهزة الطبية، ودراسة وإصدار جولة جديدة من سياسات الإصلاح وتعزيز إدخال وتنمية المؤسسات المبتكرة ومواصلة بذل الجهود في المجالات الناشئة مثل العلاج الخلوي والجيني وواجهة الدماغ والحاسوب، من أجل تعزيز التنمية "الجديدة" لصناعة الأدوية والصحة وتعزيز ميزتها التنافسية.