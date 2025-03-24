ياسر ريان: زيزو سيجدد للزمالك وأنصحه بالاستمرار مع الفريق

تحدث ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، عن رأيه في اقتراب زيزو من الانتقال إلى صفوف المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:"مجلس الأهلي مضغوط بسبب مطالب السوشيال ميديا بالتعاقد مع زيزو".

وأضاف:"زيزو سيجدد للزمالك ولن ينتقل إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، مركز زيزو في الأهلي ملئ باللاعبين، هذه الصفقة قد تسبب أزمة داخل غرقة ملابس الفريق".

وأكمل:"أنصح زيزو بالتركيز في الملعب والاستمرار مع الزمالك، كما أنصح أكرم توفيق بخوض تجربة الاحتراف".

واختتم حديثه قائلًا:"وقعت للنادي الأهلي قادمًا من المنصورة 5 مواسم بدون مقابل، أول عقد حصلت عليه مع النادي كان 80 ألف جنيه سنويًا".