أسوان في 24 ساعة.. عملية قسطرة بمستشفى النيل.. حمام سباحة بمركز للشباب.. واستعدادات مكثفة لعيد الفطر

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق 23/3/2025 العديد من الأحداث والفعاليات المتنوعة .

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مشاهدة إجراء عملية قسطرة للقلب لأحد الحالات المرضية بمستشفى النيل التخصصى بإدفو .

محافظ أسوان يتابع إجراء عملية قسطرة للقلب لأحد الحالات المرضية بإدفو

جهود وأنشطة

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد مشروع إنشاء حمام السباحة داخل مركز شباب مدينة إدفو ، والذى يقع على مساحة 1500 م2 ، وبنسبة تنفيذ 75 % ، وبتكلفة إستثمارية بلغت 12 مليون جنيه حيث يتم إنشاؤه بواسطة أحد المستثمرين بنظام حق الإنتفاع لمده 11سنة ، وبإيجار شهرى تم تحديده وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة لخدمة أهالى مدينة إدفو بالكامل بواقع 500 ألف نسمة ، ومن المقرر نهوه فى بداية مايو القادم .



محافظ أسوان يتفقد مشروع إنشاء حمام السباحة داخل مركزشباب مدينة إدفو

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان توزيع 500 وجبة غذائية بقرى الرئيسية ونجع هلال بمركز إدفو وذلك ضمن مبادرة " مطبخ المصرية " وذلك إستمراراً للجهود المبذولة تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لدعم البسطاء والأسر الأكثر احتياجا.



قومى المرأة بأسوان يوزع 500 وجبة غذائية ضمن مطبخ المصرية بقرى حياة كريمة

تستكمل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بأسوان جهودها على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية للإستعداد لإستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات.



استعدادا لعيد الفطر.. تكثيف جهود النظافة العامة ورفع الإشغالات بأسوان

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة بالمرحلة الثانية من الموجه الـ 25 لإزالة التعديات، والتى تستمر حتى 28 مارس الجارى حيث استهدفت إزالة 111 حالة تعد بمساحة 38 ألفا و 230 م2 بمختلف المدن والمراكز.



إزالة 111 حالة تعد بأسوان ضمن المرحلة الثانية بالموجة الـ 25