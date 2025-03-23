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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 111 حالة تعد بأسوان ضمن المرحلة الثانية بالموجة الـ 25

جهود وأنشطة المحليات بأسوان
جهود وأنشطة المحليات بأسوان
محمد عبد الفتاح

 تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة بالمرحلة الثانية من الموجه الـ 25 لإزالة التعديات، والتى تستمر حتى 28 مارس الجارى حيث استهدفت إزالة 111 حالة تعد بمساحة 38 ألفا و 230 م2 بمختلف المدن والمراكز.

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه.

إزالة التعديات

وأوضح بأنه يتم إدراج مختلف الحالات المستهدفة بهذه الموجه فى ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف، والإشراف المتواصل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وأيضاً وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.

وفى هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بإزالة 46 حالة تعد بمساحة 9450 م2 بنطاق حى جنوب، وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة، ورئيس حى الجنوب والعاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة، فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بقيادة يحيى مصطفى بالإزالة لـ 6 حالات تعدى بمساحة 4 آلاف م2 ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدى.

هذا فيما واصل فرع المجلس القومى للمرأة توزيع 500 وجبة غذائية بقرى الرئيسية ونجع هلال بمركز إدفو وذلك ضمن مبادرة " مطبخ المصرية " وذلك استمراراً للجهود المبذولة تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لدعم البسطاء والأسر الأكثر إحتياجاً .

ومن جانبها أشارت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة إلى أن المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون مع مديرية الأوقاف ومؤسسة حياه كريمة ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن فعاليات مطبخ المصرية تساهم فى توفير فرص تدريب وإنتاج حرفى للسيدات والفتيات من خلال الإستعانة بأحد الطهاء الماهرين بالمحافظة .

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