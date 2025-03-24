أحمد عيد عبدالملك: استبعاد إمام عاشور من منتخب مصر ليس فنيا

أكد أحمد عيد عبدالملك، لاعب الزمالك السابق، أن استبعاد إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، من قائمة منتخب مصر لم يكن لأسباب فنية.

وأوضح خلال تصريحاته في برنامج “بوكس تو بوكس” المذاع على قناة “etc” أنه لا يستطيع الحكم على تجربة المنتخب تحت قيادة حسام حسن حتى الآن، نظرًا لعدم مواجهة منتخبات قوية.





وأشار عبدالملك إلى أن مواجهة إثيوبيا كانت محسومة في أذهان الجميع قبل انطلاق المباراة، وهو ما انعكس على أداء اللاعبين، مؤكدًا أن هذا الشعور بالثقة الزائدة كان خطأً كبيرًا، حيث كان ينبغي تحقيق فوز كبير بنتيجة تصل إلى ستة أو سبعة أهداف.





وفيما يتعلق بإمام عاشور، شدد عبدالملك على أنه لاعب مهم ومؤثر مع الأهلي، وأن استبعاده لم يكن بسبب مستواه الفني. وأضاف أن الطريقة المثلى للرد على هذا القرار هي إثبات نفسه داخل الملعب بدلًا من الرد عبر التصريحات الإعلامية.



